한국, 미국, 일본 등 주요 국가에서 세계 평화의 날 맞춰 동시 오픈

알리익스프레스 글로벌 사이트에서 한국 시간 오전 10시 판매 개시

지드래곤 평화 메시지와 한정판 희소성으로 특별한 경험과 감동 선사

지드래곤(G-DRAGON)의 시그니처 꽃이 전 세계인들의 관심 속 마침내 글로벌 판매를 시작한다.

엠트리아이앤씨는 옥스포드(OXFORD)와 피스마이너스원(PEACEMINUSONE)의 협업으로 제작한 ‘818 BLOOM’을 세계 평화의 날인 21일 오전 10시(한국 시각) 알리익스프레스 글로벌 사이트에서 예약 판매한다고 발표했다.

지드래곤이 직접 디자인 개발에 참여한 ‘818 BLOOM’은 한국과 일본은 21일 오전 10시, 미국 로스앤젤레스는 20일 오후 6시(현지 시각), 뉴욕은 20일 오후 9시부터 예약 판매를 진행한다.

알리익스프레스(AliExpress) ‘818 BLOOM’ 이커머스 플랫폼은 전 세계인들에게 공정한 구매 기회를 제공할 수 있도록 설계해 의미를 더했으며, 프랑스와 스페인 등 주요 국가에서도 공식 글로벌 사이트의 다국어 기반 서비스를 통해 쉽게 접할 수 있다.

세계 최초로 아티스트의 페르소나를 DIY 제품으로 구현한 ‘818 BLOOM’은 특별 한정판으로 출시되며, 모조품 방지를 위해 지드래곤의 서명과 시리얼 넘버를 기재한 정품 인증서를 제공해 컬렉터블 아트 오브제가 될 것으로 기대된다.

지난 2016년 지드래곤이 설립한 피스마이너스원은 ‘평화로운 유토피아적 세계와 결핍의 세계를 잇는 이상과 현실의 교차점’이라는 의미로, 평화를 상징하는 데이지꽃 로고는 명품 브랜드와의 다채로운 콜라보레이션을 통해 많은 사랑을 받고 있다.

이번 프로젝트를 기획한 엠트리아이앤씨 관계자는 “평화의 블록 꽃 ‘818 BLOOM’은 글로벌 트렌드 리더 지드래곤과 세계적 블록 기업 옥스포드의 전례 없는 프로젝트”라며 ”세계 평화의 날에 맞춰 선보이는 ‘818 BLOOM’은 아티스트의 메시지와 한정판의 희소성을 결합해 전 세계인들에게 특별한 경험과 감동을 선사할 것”이라고 전했다.

한편 ‘818 BLOOM’의 예약 판매일인 세계 평화의 날은 유엔(UN)이 지정한 국제 기념일 중 하나로, 전 세계가 폭력과 전쟁을 중단하고 평화를 실천하는 날이다. 매년 9월 21일에는 세계 각국에서 평화를 염원하는 다양한 기념식과 캠페인이 펼쳐진다.