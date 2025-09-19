현지 배송 체계 구축…MZ세대 경험 확대

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 중국 최대 이커머스 플랫폼 ‘티몰(Tmall)’에 공식 플래그십 스토어(사진)를 연다고 19일 밝혔다.

무신사와 중국에 본사를 둔 안타 그룹의 합작 법인 ‘무신사 차이나(무신사상해상무유한책임공사)’의 첫 성과다. 무신사 차이나는 중국 현지에 무신사 스토어와 모던 베이직 캐주얼 웨어 브랜드 무신사 스탠다드를 전개할 계획이다. 온·오프라인 공식 스토어도 순차적으로 선보인다.

‘무신사 스탠다드’의 티몰 플래그십 스토어를 이날 열었다. 한국에서 인기가 많은 패션 아이템 280여종을 선별해 먼저 선보인다. 제품군은 연말까지 400종 이상으로 늘릴 예정이다.

10월 중순에는 무신사 스토어의 티몰 플래그십 스토어가 정식 오픈한다. 20여개의 브랜드가 중국 MZ세대와 직접 연결되는 판매 채널을 확보하게 된다. 무신사는 연내 입점 브랜드를 50여개까지 확대해 시너지를 극대화한다는 구상이다.

특히 현지 배송 체계를 구축해 K-패션을 구매하는 중국 고객의 배송 경험을 대폭 개선했다. K-패션 브랜드의 신상품과 인기 품목을 분실이나 가품 위험 없이 주문 후 48시간 이내에 받아볼 수 있다.

무신사 차이나 관계자는 “무신사가 축적한 풍부한 경험과 현지화 전략을 바탕으로 K-패션의 확장을 가속할 것”이라고 말했다.