최근 수도권과 충청권을 중심으로 새 아파트에 대한 소비자 기대 수준이 높아지면서, 설계와 시공의 완성도를 고루 갖춘 브랜드 아파트에 대한 관심이 더욱 커지고 있다. 특히 평택, 이천, 여주 등지에서 호평을 받아온 일신건영의 ‘휴먼빌’ 브랜드가 천안에 첫 선을 보인다는 점에서 시장의 기대감이 집중되고 있다.

그 중에서도 주목할 만한 사례로는 올해 8월 입주를 시작한 ‘평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티’가 있다. 다양한 아이디어로 조경과 커뮤니티 시설을 특화시켜 어린이부터 어른까지 단지 밖으로 나가지 않고도 건강하고 여유 있는 삶을 누릴 수 있도록 한 점이 입주자들로부터 크게 호평 받았으며, 지역 카페 등에서 입소문이 퍼져 인근의 타 단지 입주 예정자들까지 방문해 살펴보고 갔을 정도다.

실제로 이 단지는 제주도 등에서 직접 공수한 바위, 나무 등을 사용해 6종류의 가로수길을 포함해 석가산, 생태연못, 바닥분수, 어린이놀이터, 잔디광장 등 타 단지와 차별화된 조경 시설을 선보였다. 또한 커뮤니티는 YBM센터, 키즈존, 플레이그라운드, 도서관 등으로 구성된 지하 1층의 에듀 클럽을 비롯해 다목적 실내 체육관, 피트니스, 골프클럽, GX룸 등으로 구성된 지하 2층의 스포츠 클럽으로 특화한 점이 눈에 띈다.

커뮤니티와 조경뿐 아니라 평면 설계에서도 입주민들에게 높은 평가를 받으며 브랜드 신뢰를 한층 높였다. 최근 주택시장에서 신축 단지의 품질문제가 불거지고 있는 가운데 휴먼빌의 이러한 행보는 특히 눈에 띈다. 이 외에도 이천, 여주 등 수도권 곳곳에서 휴먼빌의 설계 경쟁력은 꾸준히 입증되고 있다.

이런 가운데 일신건영이 천안에 처음으로 공급하는 휴먼빌 브랜드 단지 ‘천안 휴먼빌 퍼스티시티’역시 완성도 높은 설계로 일찌감치 주목받고 있다.

‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’는 충남 천안시 서북구 성성생활권에 지하 3층~지상 33층 12개 동, 전용면적 84㎡, 총 1541가구 규모로 조성된다. 수요 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 구성으로, 실용성과 공간 효율 모두를 만족시키는 설계를 적용했다.

전체 가구의 약 53% 이상이 남향 위주로 배치되며, 판상형 중심의 배치와 넓은 동간 거리 확보를 통해 쾌적한 조망과 일조권을 확보했다. 실거주자의 생활 동선과 공간 활용을 고려한 구조 설계를 바탕으로 체감 면적과 활용도를 모두 높인 평면으로 평가받는다.

평면은 A·B·C·D 4가지 타입으로 구성되며 소비자의 니즈를 고려해 각 타입별로 특화시킨 점이 눈에 띈다. 84A㎡는 다이닝 공간과 대형 주방 구조 등이 적용된 주방특화 타입으로 설계됐으며, 84B㎡는 벽체 선택을 통해 거실과 바로 옆 침실을 확장해서 사용할 수 있는 거실특화 타입으로 선보인다. 84C㎡는 세대 곳곳에 대형 주방팬트리, 드레스룸, 현관수납 등이 적용된 수납특화 구조로 지어지며, 84D㎡는 3면 발코니를 활용하여 30평대에서 40평대의 공간감과 침실 4개 구성으로 특화했다.

커뮤니티 시설은 지하2~3층 2개층 규모로 조성되며 지하 2층에는 고급스러운 로비 공간을 시작으로 라운지 및 다이닝이 마련된다. 또한 층간소음 걱정 없이 연령별로 마음껏 뛰어놀 수 있는 키즈존도 들어선다. 여기에 운동뿐 아니라 다목적 공간으로 사용가능한 실내 체육관과 스터디룸, 도서관 등으로 완성도를 높였다.

지하 3층에는 천안 최고 수준의 사양을 갖춘 피트니스 클럽(GX룸 포함)이 들어서는데 커뮤니티 내 가든(중정)과 마주해 실내에서도 자연을 만끽하며 운동을 즐길 수 있도록 했다. 여기에 스크린골프 시설이 완비된 골프존, 라커룸, 샤워시설을 비롯해 미팅룸, 취미룸도 함께 조성된다.

분양 관계자는 “휴먼빌은 수도권 주요 지역에서 꾸준히 설계 완성도와 시공 안정성을 인정받아온 브랜드”라며, “이번 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’ 역시 그 동안의 브랜드 역량을 총집약한 단지로 거듭나게 될 뿐 아니라 합리적인 분양가까지 갖춘 단지로 실수요자들의 만족도 또한 클 것으로 기대된다”고 말했다.

‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’는 오는 10월 모델하우스를 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입할 예정이다.