롯데월드몰 팝업, 역대 최대 규모 구성 부산 본점은 포켓몬 협업 상품도 판매

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데백화점은 프로야구단 ‘롯데자이언츠’의 활약을 기원하는 대규모 팝업을 연다고 19일 밝혔다.

팝업은 전국 단위 야구팬이 모인 서울에서 포문을 연다. 잠실 롯데월드몰에서는 오는 18일부터 28일까지 11일간 330㎡(약 100평)가량의 1층 아트리움 광장에 역대 최대 규모의 자이언츠 팝업을 마련한다.

특히 월드몰 팝업에서는 젊은 세대들에게 큰 인기를 끌고 있는 국내 패션 브랜드 ‘폴리테루’와 협업한 다양한 협업 컬렉션 상품 20종을 선보인다.

롯데자이언츠의 연고지인 부산에서는 이달 22일부터 10월 4일까지 13일 동안 팝업을 연다. 부산본점 부산본점 지하 1층에 롯데자이언츠 테마 상품을 비롯해 롯데자이언츠와 글로벌 인기 IP(지식 재산권)인 포켓몬스터의 협업 상품을 선보인다.

이 밖에도 야구 애호가들을 위해 롯데월드몰과 부산본점 공통으로 ‘어센틱 유니폼 및 자이언츠 키링, 응원봉 등 다양한 굿즈와 함께 이름, 등번호 등을 부착할 수 있는 ‘야구 마킹 키트’ 등을 함께 선보일 계획이다. 유니폼 핀번트 증정, 경품 지급 등 팝업을 찾는 고객을 위한 감사 이벤트도 마련한다.

송화석 롯데백화점 스포츠팀장은 “롯데자이언츠의 가을 야구를 염원하는 뜻에서 야구팬이 가장 많은 서울과 연고지인 부산에서 팝업을 기획하게 됐다”라며 “야구를 사랑하는 마니아뿐만 아니라 야구에 관심을 가지고 있는 누구라도 방문해 즐길 수 있는 특별한 팝업이 될 것”이라고 말했다.