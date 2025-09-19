현대카드 협업 메뉴 등 소개

[헤럴드경제=전새날 기자] 이마트가 오는 21일까지 이태원 바이닐앤플라스틱에서 ‘고래잇 아일랜드’ 팝업 스토어를 연다.

2019년 처음 시작된 ‘다빈치 모텔’ 행사는 올해 5회차를 맞이했다. 이마트는 매년 새로운 콘셉트로 참여해 2030 고객과 접점을 넓히고 소통을 강화하고 있다.

이마트는 올해 고객에게 상품과 가격, 할인 혜택을 더 쉽고 친숙하게 알릴 예정이다. 매장 방문객은 보물상자를 열어 나온 코인을 제시하면 피코크 인기 메뉴인 핫도그와 통살 닭 다리 구이 등을 맛볼 수 있다. 또 행사장 곳곳에 마련된 QR 코드 미션에 참여하면 추첨을 통해 고래잇 인형·키링, 트레이더스 대형 장바구니, 피코크 상품 등을 준다.

이마트와 현대카드는 지난 4일 실제 고객 구매 데이터를 기반으로 단골 맛집을 발굴해 그 인기 메뉴를 피코크 RMR(레스토랑 간편식) 상품으로 출시한 바 있다.

김정민 이마트 김정민 브랜드담당은 “고래잇 캠페인은 고객이 일상에서 이마트 브랜드를 즐겁게 경험할 수 있도록 기획한 프로젝트”라며 “앞으로도 다채로운 마케팅 활동을 통해 더 많은 고객과 소통할 것”이라고 말했다.