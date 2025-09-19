동주민센터, 병원, 약국, 편의점 등에 위기가구 신고 정보무늬(QR코드) 안내판 비치

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)가 관내 위기가구를 선제적으로 적극 발굴, 편리하게 신고할 수 있도록 ‘위기가구 신고 QR코드 안내판’을 제작·배부했다고 밝혔다.

위기가구를 발견했을 때 누구나 휴대전화로 안내판의 QR코드를 스캔하면 ‘구로구 카카오톡 신고 채널’로 연결된다. 별도의 통화 없이도 위기 상황을 신고할 수 있다.

신고가 들어가면 담당자가 접수된 내용을 확인하고, 필요시 위기가구에 필요한 맞춤형 복지상담과 서비스를 연계하게 된다.

구는 1차로 동주민센터 등 공공기관 20개소에 QR코드 안내판을 배포했고, 2차로 병원, 약국, 편의점 등 관내 유동 인구가 많은 곳에 추가로 비치할 예정이다.

또 위기가구가 복지대상자로 선정될 경우 예산 범위 내에서 신고자에게 포상금 5만원이 지급된다.

아울러 구로구는 각종 봉사단체 회원, 상하수도·전기·가스 검침원, 집배원 등 750여 명의 명예사회복지공무원이 복지위기가구 발굴을 위해 적극 노력하고 있다.

장인홍 구로구청장은 “주민들이 위기가구 신고 QR코드 안내판으로 보다 쉽게 위기가구를 제보할 수 있는 환경이 조성됐다”며 “앞으로도 지역 밀착형 복지안전망을 구축하겠다”고 말했다.