18일 첫번째 해외 CEO 인베스터데이 가져 2030년 555만대 판매·330만대 친환경차 목표

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차가 전동화 전환과 글로벌 공급망 불확실성 등 복합 위기 속에서도 과감한 투자와 현지 전략으로 돌파구를 모색한다.

현대차는 18일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 ‘더 셰드(The Shed)’에서 글로벌 투자자·애널리스트·신용평가사 관계자를 초청해 ‘2025 CEO 인베스터 데이’를 열고 향후 5년간의 중장기 전략을 공개했다. 이번 행사는 2019년 도입된 CEO 인베스터 데이 이래 처음으로 해외에서 열린 자리다.

현대차는 글로벌 금융과 문화의 중심지 뉴욕을 무대로 삼아 자신감을 드러냈다.

우선 현대차는 일시적 전기차 수요 둔화(캐즘), 관세 부담 등 불확실성을 돌파하기 위해 HEV(하이브리드), EREV(주행거리 연장형 전기차), FCEV(수소전기차)까지 아우르는 친환경 라인업을 확장한다. 2030년까지 하이브리드 라인업을 18종 이상으로 늘리고, 유럽에는 아이오닉 3, 중국에는 준중형 SUV ‘일렉시오’와 세단, 인도에는 현지 전략형 경형 EV를 투입한다. 현대차 최초의 EREV는 2027년 출시된다. 수소전기차는 넥쏘 후속을 비롯해 승용·상용 전방위로 확대한다.

현대차는 올해 417만대 판매에서 2030년 555만대로 끌어올린다는 계획이다. 이 가운데 60%인 330만대를 친환경차로 채운다. 북미는 2030년까지 친환경차 판매 비중을 77%까지 높이고, 유럽은 85%에 달할 것으로 전망된다. 한국도 같은 기간 37%에서 65%까지 끌어올린다.

생산 거점도 점차 늘려나간다. 미국 조지아주 ‘HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카)’의 생산능력을 2028년까지 50만대로 확대하고, 인도 푸네(25만대), 울산 신공장(20만대)을 더해 2030년까지 글로벌 생산능력을 120만대 이상 늘린다. 여기에 사우디 PIF와 협력하는 현지 공장(연 5만대), CKD 생산 거점까지 확보해 신흥시장 수요에도 대응한다.

올해 10주년을 맞은 고성능 브랜드 현대 N은 2030년까지 라인업을 7종 이상으로 늘려 연 10만대 판매를 노린다. 제네시스는 연 35만대 판매를 목표로, 하이브리드·EREV 등으로 전동화 전략을 강화한다. 고성능 라인 ‘마그마’와 내년 르망 24시 도전도 브랜드 가치를 끌어올릴 계획이다.

현대차는 북미 시장 공략에 집중한다. 2030년 이전 중형 픽업트럭을 내놓고, GM과 합작해 중남미·북미용 차량 5종을 공동 개발한다. 자율주행 기업 웨이모와 협업해 HMGMA산 아이오닉 5에 완전 자율주행 기술을 적용하고, 아마존 오토스를 통한 온라인 판매도 확대한다.

현대차는 2026~2030년 77조3000억원을 투자한다. R&D 30조9000억원, 설비(CAPEX) 38조3000억원, 전략투자 8조1000억원 등이다. 이를 통해 2030년 연결 기준 영업이익률 8~9%를 달성하고, 배당성향 최소 35%, DPS(주당배당금) 1만원 이상을 유지한다.

호세 무뇨스 현대차 CEO는 “과거 위기를 극복해온 경험을 토대로 다시 한번 변화를 주도하는 미래 모빌리티 기업으로 도약하겠다”고 강조했다.