18일 범정부TF 전체회의 개최 美측에 제기할 협의계획 논의

[헤럴드경제=신대원 기자] 미국 조지아주 한국 배터리 공장 한국인 근로자 체포·구금 사태에 따른 범정부 차원의 미국 비자 문제 개선을 위한 태스크포스(TF)가 발족했다.

외교부는 18일 ‘미국 비자 문제 개선을 위한 범정부 TF’ 전체회의를 개최하고 TF를 공식 발족했다고 밝혔다.

범정부 TF에는 정부에서 외교부와 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 참여한다.

또 대미 협의 과정에서 우리 기업들의 의견이 충분히 반영되고 민관이 공동대응할 수 있도록 한국경제인협회와 중소기업중앙회도 함께한다.

이날 TF 회의에서는 비자 문제 관련 한미 워킹그룹 회의에 앞서 우리 기업들의 비자 발급 애로사항과 인력 파견 수요·계획 등 대미 협의에 필요한 사항들을 점검했다.

향후 비자문제 개선을 위해 미 측에 제기할 사항들을 포함한 대미 협의계획도 논의했다.

범정부 TF는 향후 주기적으로 회의를 열어 우리 대미 투자기업 인력의 미국 입국 관련 애로 해소와 비자문제 개선을 위한 범정부 차원의 대응을 논의한다는 방침이다.