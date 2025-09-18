[헤럴드경제=조범자 기자] ㈜카카오 VX(대표 문태식)의 ‘카카오골프예약’ 플랫폼이 추석을 앞두고 전국 주요 권역의 대표 골프장 34곳이 참여하는 ‘한가위 라운드 감사제’를 마련한다고 18일 밝혔다.

이번 ‘한가위 라운드 감사제’는 1인 그린피가 최대 5만5000원 할인된다. 골프장에 따라 식사 제공과 카트비 면제 등의 혜택도 주어진다.

한가위 라운드 감사제에 참여하는 수도권 골프장은 ▷인서울27 ▷참밸리 ▷360도 ▷빅토리아(P9) ▷루트52 등 5곳이다.

경상권 골프장은 ▷이지스카이 ▷오르비스 ▷리더스 ▷펜타뷰(P9) ▷의령 리온 ▷보라 ▷파라지오 등 7곳, 전라권 골프장은 ▷담양레이나 ▷고창 ▷함평엘리체 ▷JNJ ▷푸른솔장성 ▷웨스트오션 등 6곳이 참여한다.

강원권에선 ▷클럽모우 ▷샌드파인 ▷카스카디아 ▷클럽디 더플레이어스 ▷오로라 등 5곳, 충청권에선 ▷모나크 ▷백제 ▷이븐데일 ▷로얄링스 ▷파인스톤 ▷킹스데일 ▷마론 등 7곳의 골프장이 참여한다. 제주권 참여 골프장은 ▷롯데스카이힐제주 ▷더시에나 ▷플라자CC제주(P9) ▷라헨느 등 4곳이다.

한가위 라운드 감사제는 오는 10월 3~9일 추석 연휴 기간 라운드에 적용된다. 자세한 내용은 플랫폼에서 확인할 수 있다.