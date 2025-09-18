이용자 경험 강화…메인 화면 세계지도·히트맵 데이터 중심 가상자산 플랫폼 정체성 제고

[헤럴드경제=차민주 기자] 업비트를 운영하는 두나무는 업비트 PC 웹 홈페이지를 전면 개편했다고 18일 밝혔다.

업비트는 이번 개편을 통해 투자자가 가상자산 시장 데이터를 한눈에 확인할 수 있도록 접근성을 높였다고 설명했다. 이번 개편의 가장 큰 특징은 메인 화면에 세계지도와 데이터 히트맵(heatmap)을 차례대로 전환해 보여주는 비주얼이다.

업비트는 세계지도를 통해 업비트가 대한민국 대표 거래소로서 세계 무대에 나아갈 수 있는 역량을 갖췄다는 의미를 담았다고 밝혔다.

아울러 가장 눈에 잘 띄는 영역을 마케팅이나 홍보성 콘텐츠 대신 투자자에게 필요한 핵심 정보로 채웠다. 히트맵을 가장 눈에 잘 띄는 화면 위치에 배치해 투자자들이 시장 전체의 흐름을 직관적으로 확인하도록 했다. 가상자산 히트맵은 거래량과 시세 변동률 등을 색상과 블록 크기로 표현한 시각화 도구다. 업비트는 이를 통해 데이터 중심 거래소로서의 정체성을 강화하고, 투자자에게 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하겠다는 의지를 강조했다.

이와 함께 업비트 데이터랩에서 제공하는 다양한 가상자산 지수와 공포·탐욕 지수도 홈페이지에서 바로 확인할 수 있게 했다. 거래량 상위 종목과 급상승·급하락 종목 순위를 큼직한 글씨로 배치해 정보 전달력을 높인 것도 특징이다.

업비트 관계자는 “이번 홈페이지 개편은 단순한 시각적 변화가 아니라 이용자 편의성과 친화성을 최우선으로 고려해 업비트가 지향하는 모습을 담았다”며 “대한민국 대표 거래소를 넘어 글로벌 무대에서도 신뢰받는 플랫폼이 되도록, 기술·데이터·보안을 기반으로 투자자들에게 더 나은 경험과 가치를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, 업비트는 지난 9일 열린 ‘업비트 D 컨퍼런스’에서 대한민국 대표 가상자산 거래소로서 글로벌 무대에서 앞장서겠다는 비전을 제시했다. 이번 홈페이지 개편은 이러한 비전의 일환이라고 업비트는 설명했다.