범죄 용의자 중국 국적 남성 2명 검거 기지국 직접 이동, 범죄수익 현금화 등 경찰 “구속영장 신청 후 수사 계속”

[헤럴드경제=이영기 기자] 전 국민을 공포에 몰아넣은 ‘KT 부정결제’ 사건의 용의자들이 검거됐다. 이들은 중국 국적의 40대 남성들로 밝혀졌다. 이들은 직접 소형 기지국을 차에 싣고 다니고 범죄수익을 현금화하려고 했던 혐의를 받고 있다.

경기남부경찰청은 지난 16일 경기 광명과 서울 금천 등에서 발생한 KT휴대전화 부정결제 사건 용의자 2명을 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의와 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의로 검거했다고 17일 밝혔다.

유력한 용의자인 A(48)씨는 지난 16일 오후 2시 3분께 인천공항에서 검거됐다. 경찰은 중국에서 입국해오던 A씨를 기다려 체포한 것으로 알려졌다. A씨는 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의를 받고 있다.

불법 소형 기지국 장비를 자신의 차량에 싣고 범행 당일 피해 발생지 주변에서 차량을 운행한 사실을 시인한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 범행에 사용한 불법 소형 기지국 장비도 확보한 상태다.

범죄수익을 현금화하려고 했던 용의자도 검거됐다. 경찰은 지난 16일 오후 2시53분께 서울 영등포구에서 B(44)씨를 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의로 체포했다. B씨는 부정결제로 취득한 상품권의 현금화에 관여한 혐의를 받고 있다.

이번 KT 부정결제 사건은 단기간에 많은 피해자가 발생해 큰 불안감을 낳았다. 지난 15일 기준 경찰에 따르면 총 199명의 피해 신고가 접수됐다. 총 피해액은 1억2600만원에 달하는 것으로 집계됐다.

KT 자체 집계 기준에 따르면 경찰 집계 기준보다 피해가 심각한 상황이었다. 지난 10일 기준 KT 자체 집계 규모는 278건, 1억7000여만원으로 파악됐다.

경찰은 향후 A·B씨에 대해 도주와 증거인멸 가능성을 고려해 구속영장을 신청하고 구체적인 범행의 동기 및 경위를 수사한다는 방침이다.