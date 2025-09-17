김다솔 개인 신기록 달성, 팀 경쟁력 입증

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교(총장 최재혁) 사격선수단이 지난 11일부터 17일까지 창원 국제사격장에서 열린 ‘제34회 경찰청장기 전국 사격대회’에서 여자 50m 3자세와 복사 종목 단체전 각각 3위를 기록했다.

이번 대회에는 전국 2,823명의 선수가 참가해 기량을 겨뤘다.

경북전문대 대표로 출전한 최정윤(소방안전관리과 1학년), 김도연·김다솔(이상 경찰항공보안과 2학년) 학생은 두 종목 모두 단체전 3위를 차지하며 학교의 경쟁력을 입증했다.

특히 김다솔 선수는 복사 종목에서 개인 신기록을 세우며 팀 성과에도 힘을 보탰다.

김다솔 선수는 “팀원들과 함께한 꾸준한 훈련 덕분에 좋은 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 개인 기록과 팀 성과를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최재혁 총장은 “학생 선수들의 노력과 팀워크 덕분에 값진 결과를 얻었다”며 “이번 성과를 발판으로 앞으로 더 큰 성취를 이루길 기대한다”고 전했다.