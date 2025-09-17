영유아정책총괄과 산하 ‘사교육대책팀’ 신설 3개월 임시조직…유아 사교육 경감 대책 수립

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 ‘4세 고시·7세 고시’ 등 논란이 커지고 있는 영유아 사교육 문제를 해결하기 위해 별도 임시조직을 신설하고 제도 개선에 나선 것으로 확인됐다.

17일 교육계에 따르면 교육부는 지난 15일 영유아정책국 영유아정책총괄과 산하에 ‘영유아사교육대책팀’을 신설했다. 다만 대책팀은 올해 말까지 약 3개월 동안만 임시로 운영될 예정이다.

대책팀의 주요 업무는 ▷유아 사교육 경감 대책 수립 및 과제 발굴 ▷ 유아 사교육비와 학부모 인식 조사·현장 의견 수렴 ▷ 유아 사교육 관련 점검·제도개선 발굴 및 경감 우수사례 확산 ▷ 유아 사교육 대응과 관련한 사항 등이다.

교육부가 사교육 대응 전담 조직을 별도로 만든 것은 9개월 만이다. 앞서 윤석열 정부는 2023년 4월 ‘사교육대책팀’을 설치·운영한 바 있다. 해당 대책팀은 이후 사교육입시비리대응팀, 사교육입시비리대응담당관 등으로 이름을 바꿔가며 존속하다 올해 1월 1일 자로 해체됐다.

한편 교육부가 처음 공개한 ‘유아 사교육비 시험 조사’에 따르면 3개월간 지출한 사교육비는 8154억원, 연간으로 환산하면 3조원이 넘는 것으로 나타났다.