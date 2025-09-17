[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 아이브(IVE)가 ‘록 인 재팬 페스티벌 2025’를 뜨겁게 달궜다.

아이브는 지난 15일 일본 치바시 소가 스포츠공원에서 열린 일본 대표 록 페스티벌 ‘록 인 재팬 페스티벌 2025(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)’에 출연해 로투스 스테이지(LOTUS STAGE)에 올라 총 10곡의 무대를 선보이며 압도적인 존재감을 발휘했다.

이날 아이브는 ‘레블 하트(REBEL HEART)’로 화려한 포문을 열었다. 시작과 동시에 뜨거운 함성이 터져 나왔고 곧바로 메가 히트곡 ‘아이엠(I AM)’ 무대를 통해 라이브를 선보이며 분위기를 끌어올렸다.

이후 관객들과 반가운 인사를 나눈 아이브는 ‘애티튜드(ATTITUDE)’로 흐름을 이어갔고 ‘키치(Kitsch)’, ‘해야 (HEYA)’로 힙한 무드와 파워풀한 에너지를 뿜어내며 믿고 보는 ‘K-페퍼(페스티벌 퍼포먼스)’ 면모를 공고히 했다.

이어 최근 발매된 신곡 ‘XOXZ(엑스오엑스지)’ 무대가 펼쳐졌다. 일본 내 각종 차트에서도 호성적을 기록하며 높은 관심을 얻은 만큼 현장 반응 역시 폭발적이었고 아이브는 글로벌 메가 히트곡인 ‘애프터 라이크(After LIKE)’로 열렬한 호응을 이끌며 공연의 피날레를 장식했다.

‘록 인 재팬 페스티벌’ 무대를 성료한 아이브는 소속사를 통해 “현지에서 많은 사랑을 받는 ‘록 인 재팬 페스티벌’ 무대에 설 수 있어서 뜻깊고 소중한 시간이었다”며 “준비하면서도 너무 설레었는데 관객분들 덕분에 너무 많은 힘을 얻고 가는 것 같다. 보내주신 응원에 힘입어 앞으로도 좋은 음악과 퍼포먼스로 보답하는 아이브 되겠다”고 소감을 전했다.

한편 아이브는 오는 10월31일부터 11월2일까지 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 두 번째 월드 투어 ‘아이브 월드 투어-쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’의 포문을 연다.