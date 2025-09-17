[헤럴드경제=최원혁 기자] 개혁신당 대표를 지냈던 더불어민주당 소속 허은아 전 의원이 이준석 개혁신당 대표로부터 SNS 차단을 당했다며 “내로남불”이라고 작심 비판했다.

16일 허 전 의원은 자신의 페이스북에 “1년 전까지 본인(이준석 대표)의 측근이자 개혁신당 공동 창당준비위원장이었던 사람을 왜 차단하냐. 놀랍다”며 이 대표가 본인을 페이스북에서 차단했다고 주장했다.

그러면서 허 전 의원은 “(이 대표는) ‘그러면(측근 출신을 차단하면) 안 된다’던 분 아니냐”며 “본인은 되고 남은 안 된다는 ‘내로남불’ 논리를 오늘도 여실히 보여주셨다”고 했다.

허 전 의원은 차단 이유로 자신의 올린 ‘인공지능(AI) 윤리’ 관련 비판 글을 언급했다.

그는 “방금 올린 AI 윤리 글 때문인지 이준석 대표가 저를 (페이스북) 차단했다”며 “상식적인 지적이 불편하셨냐. 명색이 당대표라면, 갈라치기와 혐오 대신 책임 있는 정치로 국민께 답해야 하지 않겠냐”고 지적했다.

앞서 허 전 의원은 페이스북에서 이 대표가 AI 사진을 활용해 이재명 대통령이 삼권분립을 어겼다고 풍자한 것을 두고 “AI 이미지를 선동의 도구로 삼아, AI 윤리에 있어 반면교사로 기록될 참담한 사례가 됐다”며 강하게 비판했다.