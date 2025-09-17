강원권에 이어 두 번째, 경상권 주민·지방의원·지방공무원 등 100여 명 참여 주민 참여·행정서비스 만족도·자치분권 실현·지방의회의 역할 등 4대 주제 논의

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 18일 경상북도 구미시 새마을운동 테마공원에서 민선 지방자치 30주년을 기념한 ‘제2회 권역별(경상권) 간담회’를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 간담회는 지난 8월 강원권 간담회에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 이후 수도권, 충청권, 전라권에서도 권역별 간담회가 순차적으로 개최될 예정이다.

이번 경상권 간담회에는 조영진 행정안전부 차관보 직무대리 지방행정국장, 김학홍 경상북도 행정부지사, 정성현 구미시 부시장이 참석해 주민, 지방의원, 지방공무원 등 약 100명을 대상으로 지방자치에 대한 경험과 앞으로의 바람을 청취할 예정이다.

행사는 ▷주민 참여 활성화 ▷행정서비스 만족도 ▷자치분권 실현 ▷지방의회의 역할 등 주제에 대해 전문가 설명, 퀴즈, 질의응답 및 의견발표 순으로 진행된다.

주제별로 주민들이 일상에서 경험한 사례와 개선 의견을 자유롭게 공유할 예정이다.

아울러 주민이 직접 작성하는 ‘주민 참여로 만드는 OOO’, ‘지방자치에 바란다’ 등 이벤트를 진행해 모바일을 활용한 실시간 의견 수렴 방식을 통해 참여자 누구나 자유롭게 의견을 개진할 예정이다.

행안부, 경북도, 구미시는 이번 간담회를 통해 청취한 주민들의 목소리를 통해 민선 지방자치 30년의 성과를 평가하고, 지방자치의 발전을 위한 제도 개선 방향을 모색할 계획이다.

한편, 행정안전부는 지방자치 30주년 권역별 간담회 누리집을 개설해 지방자치에 대한 주민 의견과 간담회 참석 신청을 접수 중이다. 간담회 개최 결과 및 주요 의견 등도 확인할 수 있다.

조영진 행안부 차관보 직무대리는 “올해는 민선 지방자치 30주년을 맞은 뜻깊은 해로, 지난 성과를 돌아보고 다음 30년을 준비하기 위해 간담회를 개최했다”며 “현장에서 나온 의견 하나하나가 지방자치를 움직이는 힘이 될 것이며, 주민이 중심이 되는 더 나은 지방자치를 만들어 가겠다”고 말했다.