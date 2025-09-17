한라산 절벽에서 암수 한쌍, 새끼 서식하고 있는 번식 둥지 확인 검독수리 서식지 보전과 중장기적인 보호 대책 연구에 활용 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]그간 명확하게 밝혀지지 않았던 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이자 대형 맹금류인 검독수리의 번식 둥지 실체가 77년 만에 확인됐다.

환경부 산하 국립생태원은 최근 제주도 한라산 북쪽 방향의 한 절벽에서 검독수리의 번식 둥지를 확인했다고 17일 밝혔다.

국립생태원 멸종위기종복원센터는 지난해 7월 제주대학교 제주야생동물구조센터 직원이 한라산 북쪽 인근에서 어린 검독수리 1마리를 구조했던 사건과 지역 주민의 목격담을 토대로 검독수리 조사를 준비했다.

멸종위기종복원센터는 한라산을 관리하는 제주특별자치도 세계유산본부로부터 조사허가를 받고 올해 4월부터 최근까지 한국조류보호협회 제주지회 회원과 검독수리 서식지를 조사했다.

조사 결과, 한라산 북쪽 지대 약 90m 절벽의 1/3 지점에서 지름 약 2m, 높이 약 1.5m 추정되는 검독수리의 둥지를 발견했다.

연구진은 올해 5월 이곳 둥지에 검독수리 암수 한 쌍과 새끼 한 마리가 서식하는 모습을 약 200m 떨어진 장소에서 망원카메라를 이용해 촬영하는 데 성공했다.

번식 둥지를 비롯해 번식 쌍과 새끼가 함께 발견된 것은 미군 장교의 논문 기록 이후 77년 만에 처음이다.

둥지는 마른 나뭇가지를 쌓아 올려 만들어졌으며 안쪽에 마른 풀잎과 푸른 솔가지가 깔린 것으로 보였다. 연구진은 이들 암수 개체가 모두 최소 6년생 이상의 어른새(성조)로 추정했고, 새끼의 성별은 외형만으로 구분하기 어렵다고 판단했다.

7월 조사에서는 이들 검독수리 가족이 둥지를 떠난 것을 확인했다.

연구진은 검독수리가 번식지를 쉽게 옮기지 않는 특성을 고려할 때 앞으로도 같은 장소에서 번식할 가능성이 높다고 전망했다.

수리목 수리과에 속하는 검독수리는 날개 편 길이가 2m가 넘는 대형 맹금류로 국내에서는 전국의 산야 및 습지 주변에서 겨울철에 소수의 개체가 주로 관찰됐다. 세계의 분포 지역은 유럽, 아시아 및 북아메리카 등 북반구이다.

사슴, 토끼, 고라니 등 포유류 및 오리류, 꿩 등 조류를 사냥하며, 동물사체도 먹는다. 1~2월에 1~4개를 알을 낳고 포란 기간은 44~45일이며, 부화한 새끼를 키우는 육추기간은 70~102일이다.

국립생태원은 이번 검독수리 번식 둥지의 발견을 계기로 제주특별자치도 등 유관 기관들과 협업해 서식지 보전을 강화하는 한편 번식 상황을 지속적으로 관측하고 번식한 개체의 기원 연구를 추진할 계획이다.

이창석 국립생태원장은 “이번 검독수리의 번식 둥지 발견은 역사적, 학술적으로 가치가 높다”며 “멸종위기 야생생물의 서식지 보전과 중장기적인 보호 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.