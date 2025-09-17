[헤럴드경제=강승연 기자] 요아정은 말차 카다이프를 활용한 프리미엄 가을 신메뉴 ‘요아정 말차숲 3종(사진)’을 출시했다고 17일 밝혔다.

이번 신메뉴는 최근 국내외에서 열풍인 말차를 중심으로 가을을 대표하는 재료들을 활용해 계절감을 살렸다. 조합 메뉴 2종과 토핑 메뉴 1종으로 구성됐다.

대표 메뉴인 ‘보늬밤 열린 말차숲의 정석’은 제주산 말차를 활용한 카다이프 위에 속껍질째 졸여낸 보늬밤과 통단팥, 흑당 찹쌀떡을 더해 완성했다.

‘말차숲 오렌지의 정석’은 딸기 베이스와 요거트 아이스크림에 제주산 말차 카다이프와 오렌지를 색다르게 조화시킨 메뉴다.

함께 선보이는 토핑 메뉴 ‘빠삭 말차 초코쉘’은 아이스크림이나 디저트 위에 다양한 방식으로 올릴 수 있어 소비자들에게 나만의 디저트를 완성하는 재미를 제공한다.

브랜드 관계자는 “‘말차 덕후(마니아)’들의 취향을 만족시킬 수 있는 다채로운 조합을 준비했다”며 “앞으로도 고객들의 라이프스타일과 계절감을 반영한 프리미엄 디저트를 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.