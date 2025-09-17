8월 美서 17만9455대 판매 사고서 승객 지켜낸 사례 관심

현대자동차·기아가 우수한 안전성으로 현지 소비자의 신뢰도를 높이면서 8월 미국에서 전년 동월 대비 10.9％ 늘어난 17만9455대의 역대 월간 최다 합산 판매량을 달성했다고 17일 밝혔다.

같은 기간 현대차·기아의 친환경차 판매량은 전년 동월 대비 51.8％ 증가한 4만9996대로, 역대 월간 최다 판매 기록과 역대 최고 친환경차 판매 비중(27.9％)을 동시에 달성했다.

업계에서는 현대차그룹 차량의 뛰어난 안전성과 우수한 상품성이 미국 소비자의 선택을 이끌었다는 평가가 나온다. 아이오닉 5는 최근 실제 고객의 경험담과 충돌 평가를 통해 우수한 안전성을 입증했다. 실제 지난달 ‘셰인 배럿’이라는 이름으로 활동하는 미국의 사회관계망서비스(SNS) 이용자가 본인이 직접 겪은 후방 추돌 사고에서 아이오닉 5가 18개월 쌍둥이를 지켜냈다는 소식을 공유했다.

현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용된 아이오닉 5는 전면 충돌 시 발생하는 충격 에너지를 효과적으로 분산할 수 있도록 로드패스를 최적화했으며, 스몰오버랩과 같이 충돌 에너지가 전면부 일부에 집중되는 상황을 고려해 더블박스 멤버 설계로 다중 골격 구조를 완성했다.

아이오닉 5는 3월 미국 최고 권위의 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 평가에서 톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)’ 등급을 받으며 최고 수준의 안전성을 인정받았다.

현대차그룹은 올해 IIHS가 발표한 충돌 평가에서 현대차 7개, 제네시스 4개, 기아 3개 등 총 14개 차종이 TSP+ 등급을 받으며 우수한 안전성을 인정받았다. 서재근 기자