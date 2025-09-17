[헤럴드경제=장연주 기자] 에어아시아의 여성 승무원들이 비행 중 선보인 댄스공연 영상이 온라인에 확산되면서 논란이 일고 있다. 본업인 항공 서비스 품질보다 마케팅에 과도하게 치중하는 게 아니냐는 지적이 나오는 반면, 새롭고 흥미로운 시도라며 긍정적인 반응도 나온다.

최근 사회관계망서비스(SNS)·틱톡 등에는 에어아시아 여성 승무원들이 비행중인 항공기 복도에서 댄스 공연을 선보이는 1분 분량의 영상이 올라왔다.

해당 영상은 태국 방콕 돈므앙-푸켓 구간에 촬영된 것으로, 조회수는 90만회를 넘었고, 4만개 넘는 좋아요와 300개에 달하는 댓글이 달렸다.

영상에는 에어아시아가 올 3월 선보인 여성 아이돌 ‘베라’의 멤버 엠마(Aimma)와 다른 승무원들이 데뷔곡 ‘틱톡(Tick-Tock)에 맞춰 공연을 선보이는 모습이 담겼다. 이 공연은 승무원들이 서비스(음료·식사 등)를 마친 뒤 진행한 것으로 알려졌다.

앞서 에어아시아는 브랜드 이미지 강화를 목적으로 태국 출신 객실 승무원으로 구성된 5인조 여성 아이돌을 선보였다. 유명 SNS와 이름이 같은 데뷔곡 틱톡은 ‘정시 운항’을 표현한 노래다.

에어아시아 공식계정(Fly AirAsia)은 이 영상 댓글에 ‘틱톡’이라고 남겼다. 영상에 등장한 승무원 엠마도 이 영상에 ‘좋아요’를 남겼다.

해당 영상을 두고 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다.

허리 라인을 강조한 복장에 문신을 한 모습이 포착되자 일각에서는 “가족 단위 승객들도 있을텐데 보기 불편했다”, “기내에서 안전이 중요한데, 승객 휴식을 방해한다” 등 부정적인 반응을 보였다.

반면, “새로운 시도다”, “흥미로운 마케팅 아닌가” 등 긍정적인 반응도 나왔다.