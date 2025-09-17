‘생가 복원’ 소재 미스터리 작품 중장편 최우수상은 김유진 ‘스핑크스의 왼쪽 눈동자’

[헤럴드경제=김현경 기자] ‘제13회 교보문고 스토리대상’의 대상작으로 신재민 작가의 ‘생가’가 선정됐다.

교보문고는 스튜디오S, 쇼박스와 공동 주최한 교보문고 스토리대상의 수상 작가와 작품을 17일 발표했다.

교보문고 스토리대상은 원천 지식재산권(IP) 발굴과 국내 창작 IP 시장의 활성화를 목적으로 개최되는 소설 공모전이다. 장르 구분 없이 우수한 IP를 발굴하기 위해 신인 및 기성 작가 모두 참여할 수 있는 행사로, 올해는 교보문고 스토리대상 역대 최고 편수인 3030편이 접수됐다.

접수 마감 후 약 두 달간 공동 주최사와 전문 심사위원들의 심사를 거쳐 구성의 완성도, 대중성, 소재 및 주제의 참신성, 캐릭터 표현력 등을 종합 평가해 총 11편이 수상작으로 선정됐다.

대상의 영예를 안은 신재민 작가의 ‘생가’는 ‘생가 복원’이라는 독창적인 소재와 시공간적 풍성함이 매력적인 미스터리 작품으로 응모작 중 ‘가장 영상화 가능성이 높은 작품’이라는 심사위원들의 호평을 얻어 대상으로 선정됐다.

중장편 부문 최우수상은 김유진의 ‘스핑크스의 왼쪽 눈동자’가, 청소년 중장편 부문 최우수상은 정은영의 ‘이번 생은 갓생’이 수상했다. 중장편 우수상은 김베티의 ‘녹우미술관’, 김애리의 ‘블랙리스트’, 박혜영의 ‘은하계 만년과장 박해연’에 돌아갔다.

단편 우수상은 최주희의 ‘옮겨심기 서비스’, 이선화의 ‘고래는 낙하한다’, 양지숙의 ‘핑키 프로미스’, 김윤수의 ‘호랑이의 맛’, 원하릴의 ‘홈.zip’이 수상했다.

수상자에게는 대상 5000만원, 최우수상(중장편 부문, 청소년 중장편) 각각 1000만원, 우수상(중장편) 각 500만원, 우수상(단편, 청소년) 각 200만원을 수여한다. 수상작들은 분야별 작가들의 체계적이고 전문적인 닥터링 과정 등을 통해 상품화돼 단행본 혹은 eBook으로 출간될 예정이다. 또한 출간된 도서는 공동 주최사 및 국내외 콘텐츠 기획제작사와의 협력을 통해 2차 상품화가 검토될 예정이다.

그동안 교보문고는 스토리대상을 중심으로 총 350편 이상의 IP 계약을 체결했다. 이 중에서 210편 이상의 작품이 단행본과 eBook으로 출간됐고, 100편 이상의 작품이 영화, 드라마, 오디오북·드라마, 공연 등 다양한 2차 상품으로 개발 및 제작됐다.