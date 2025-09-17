탄소감축∙기후위기 대응

[헤럴드경제=전새날 기자] 형지엘리트와 형지글로벌은 강금실 전 법무부 장관을 고문으로 영입했다고 17일 밝혔다.

강 전 장관은 법무부 장관을 역임한 이후 국가기후환경회의 자문위원, 경기도 기후대사 등을 맡아 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 확산에 힘써왔다. 최근에는 이재명 대통령의 프랑스 특사단장에 발탁됐다.

강 전 장관은 패션 산업의 지속가능한발전을 위한 형지그룹의 친환경 경영 노력에 뜻을 같이해 고문 합류를 결정하게 됐다고 회사는 전했다.

형지글로벌은 강 전 장관의 국제적 네트워크와 폭넓은 통찰력을 까스텔바작 브랜드의 글로벌 사업에 접목할 계획이다. 까스텔바작은 형지가 2016년에 인수한 프랑스 브랜드다.

최준호 형지엘리트·형지글로벌 대표이사는 “강 전 장관은 법조인과 행정가, 인권·환경 전문가로서 폭넓은 경험과 국제적 감각을 갖춘 인물”이라며 “회사가 추구하는 글로벌 브랜드 확장과 ESG 경영 실천에 도움을 줄 것”이라고 말했다.