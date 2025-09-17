[헤럴드경제=경예은 기자] 우리투자증권은 고액자산가(HNW)고객에게 종합자산관리 솔루션을 제공하고자 강남금융센터를 확장 이전하여 리뉴얼 오픈 행사를 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 행사에는 우리투자증권 경영진을 비롯해 우리금융그룹 WM 관련 임원과 우리은행 투체어스(TWO CHAIRS) 강남지역 센터장이 참석해 HNW 영업점의 출발을 응원했다.

새롭게 조성된 강남금융센터는 고객 편의성과 공간 효율성을 극대화한 ‘하이브리드형 점포’로 조성됐다. 일반 고객과 HNW 고객을 위한 전용 공간 및 출입구를 분리해 효율성을 높였으며, 임차 공간도 기존 대비 1.5배 확장했다. 특히 HNW 고객 전용 라운지는 덕수궁 전각을 모티브로 한 인테리어를 도입해 공간 차별성을 강조했다.

센터 운영은 씨티은행 출신 김재상 센터장이 맡으며, 향후 업계 경력 PB 영입에도 나선다는 방침이다. 또한 모바일트레이딩시스템 ‘우리WON MTS’의 해외주식시스템 오픈 시기에 맞춰 강남금융센터를 통한 HNW 고객 대상 영업을 더욱 강화할 계획이다.

가영미 WM영업본부장은 “강남금융센터 오픈을 계기로 AI 리포트, AI 기반 수익률 및 리스크 관리 시스템을 단계적으로 도입해 차별화된 고객 맞춤형 종합자산관리 솔루션을 제공할 것”이라고 밝혔다.