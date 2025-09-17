[헤럴드경제=한지숙 기자] 매년 받던 위내시경 검진 주기 2년에 한 번으로 조정된다.

국립암센터는 최근 10년 만에 국가 위암 검진 권고안을 개정하고, 위내시경 검진 주기를 기존 매년에서 2년으로 조정할 방침이라고 16일 밝혔다.

이번 권고안은 세계보건기구(WHO), 코크란(Cochrane) 등 주요 국제기구가 채택한 국제 표준 방법론인 GRADE(근거 기반 권고 개발 체계)를 적용해 개발됐다.

개정안의 주요 내용은 ▷검진 방법은 위내시경 권고 ▷검진 권고 연령 40~74세 ▷검진 주기 2년 ▷위장조영촬영은 위내시경이 어려운 경우에 한정 ▷고위험군과 고령층 검진 전략 강화 등이다.

특히 기존에 조건부 권고였던 위장조영촬영 검사를 제한적으로만 시행하도록 권고 범위를 좁혔다.

지난 1일 진행한 관련 공청회에서는 위내시경 검진의 질 관리 방안과 한국 의료 환경을 기반으로 한 국제적 표준화 가능성이 논의됐다. 패널로는 대한검진의학회 윤중원 총무이사, 대한복부영상의학회 이동호 진료지침이사, 대한소화기학회 정현수 학술위원, 대한위암학회 류근원 이사장, 신성식 중앙일보 전문기자가 참여해 의견을 나눴다.

최일주 개정위원회 위원장은 “방대한 문헌 검토와 메타분석, 한국인 대상 데이터 분석을 통해 권고안을 도출했다”고 설명했다.

양한광 국립암센터 원장은 “한국에서 선진적으로 도입한 위내시경 검진의 효과를 근거로 한 권고안”이라고 강조했다.

이번 권고안은 추가 검토를 거쳐 최종 확정될 예정이며, 향후 국가암검진 정책 수립의 기준이 될 전망이다. 국립암센터는 “지속적인 데이터 수집과 분석을 통해 권고안을 개선해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

앞서 국립암센터는 대장암 검진 권고안도 개정해, 기존 분변잠혈검사에 더해 대장내시경을 주요 방법으로 권고하고, 검진 연령을 만 45~74세, 대장내시경 주기를 10년으로 설정한 바 있다.