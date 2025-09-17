신제품 ‘1450 고불소 치약’도 출시

[헤럴드경제=강승연 기자] 아모레퍼시픽의 덴탈 전문 브랜드 메디안이 새로운 BI(Brand Identity)를 선보인다고 17일 밝혔다.

메디안은 새 BI를 통해 글로벌 고객과의 소통에도 주력한다. K-덴탈케어 대표 브랜드로의 도약 의지를 담고, 향후 치석케어 치약과 고불소 치약을 중심으로 글로벌 시장에서의 성장세를 이어나갈 계획이다.

메디안의 대표 상품 치석케어 치약은 누적 판매량 3억개를 돌파하며 1위 치석치약 브랜드로 자리매김했다. 또한 의약외품 수출실적 톱10에 2개의 치석케어 라인 제품이 이름을 올리며 글로벌 경쟁력도 입증했다.

메디안은 고불소 트렌드에 맞춰 ‘메디안 1450 고불소 치약’도 새로 선보인다. 이 제품은 충치 예방에 가장 효과적인 1450ppm의 고불소 함량으로 충치균을 99.9% 억제한다. ‘고불소 2X 코팅’ 기술은 거칠어진 치아 표면과 손상 치아를 하얗고 빛나게 유지해준다. 사용 후 잔여감도 적다.

신제품 1450 고불소 치약은 쿠팡에서 사전 판매 특가로 만나볼 수 있으며, 내달 1일부터 아모레퍼시픽 공식 네이버 스토어에서 구매할 수 있다.