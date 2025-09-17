SCL·성남시독거노인센터 협업… 건강검진·케어푸드 무상 제공

[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 지역자치단체, 의료기관과 함께 독거노인을 지원하는 사회공헌 활동에 나선다고 17일 밝혔다.

현대그린푸드는 전날 재단법인 서울의과학연구소(SCL), 성남시독거노인종합지원센터와 ‘그리팅 X SCL 시니어 웰니스 프로그램’을 진행했다. 성남시니어산업혁신센터에서 열린 행사에서 현대그린푸드와 두 기관은 독거노인 50여명에게 건강검진과 영양상담을 제공했다.

현대그린푸드는 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 기반의 영양상담 서비스인 ‘그리팅 X’를 통해 개별 맞춤형 영양상담을 했다. 전문 영양사가 사전 설문지를 토대로 건강 상태와 생활습관을 확인하고, AI로 최적의 식습관을 찾고 운동법 등을 제안하는 방식이다.

한편 현대그린푸드 신입사원 20여명은 거동이 불편한 어르신 가정을 직접 방문해 맞춤형 그리팅 식단을 전달하고, 청소 봉사활동에 참여했다.

현대그린푸드 관계자는 “케어푸드 역량을 활용해 기업의 사회적 책임을 다하고, 초고령사회의 시니어 케어 모델을 구축하도록 노력할 것”이라고 말했다.