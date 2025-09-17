늘봉사단 5개 택배사로 확대…산업안전 안내·노동 상담 자료도 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노사발전재단이 서울시·그늘봉사단과 손잡고 폭염에 취약한 택배노동자를 보호하기 위한 ‘폭염 대응 2차 캠페인’을 17일 진행했다고 밝혔다.

서울복합물류센터와 5개 주요 택배사 물류센터에서 열린 이번 캠페인은 현장 노동자의 온열질환 예방과 안전한 근무환경 조성을 목표로 했다.

서울시는 아리수본부를 통해 생수 1만 병을 지원했으며, 한국노총 택배산업본부가 주도하는 ‘그늘봉사단’이 직접 현장에서 나눔을 진행했다. 특히 지난해 롯데택배 1개사에 국한됐던 참여 범위가 올해는 쿠팡·CJ대한통운·한진·로젠까지 포함한 5개사로 확대됐다.

노사발전재단은 생수 지원과 더불어 폭염 대응 매뉴얼·열사병 예방 포스터 등 산업안전 안내문을 배포하고, 플랫폼·프리랜서 노동자를 위한 무료 법률·세무 상담 안내자료도 함께 제공했다. 이를 통해 단순한 생수 지원을 넘어 건강권과 권익 보호까지 지원하겠다는 취지다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “서울시와 노동계, 그늘봉사단, 재단이 함께 뜻을 모아 폭염 취약 노동자를 지킨다는 점에서 의미가 크다”며 “산업안전 안내와 상담 자료를 통해 노동자들의 권익을 더욱 두텁게 보장하겠다”고 말했다.