천호자전거거리, 암사초록길서 팔당까지 가을바람 따라 달리는 라이딩 코스

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 ‘천호자전거거리 가을바람 라이딩 챌린지’를 개최한다고 17일 밝혔다.

행사는 오는 18일부터 27일까지 10일간, 천호자전거거리와 한강 일대에서 열린다. 천호자전거거리 상권협의회가 주최하고 서울시와 강동구가 후원한다.

이번 행사는 ‘팔당에서 달려온 한강의 첫 가을바람이 가장 먼저 머무는 곳’이라는 테마로 마련됐다.

행사 기간에는 자전거 매니아들이 즐길 수 있는 ‘라이딩 코스’와 함께 일반 방문객과 주민들이 참여할 수 있는 ‘나들이 코스’가 운영된다. ‘라이딩 코스’는 약 41㎞ 구간으로, 천호자전거거리에서 출발해 암사초록길과 구리한강시민공원을 거쳐 당정뜰(팔당팔화수변공원)까지 이어진다. 완주한 참가자에게는 메달과 기념품이 제공되며, 특히 지난 4월 개통된 암사초록길을 인증하면 2025년 12월까지 동반 1인과 함께 서울 암사동 유적을 무료로 관람할 수 있는 특별한 혜택도 주어진다.

‘나들이 코스’는 약 1.5㎞ 구간으로, 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있다. 본인 자전거뿐 아니라 공유자전거를 이용하거나 도보로도 부담 없이 즐길 수 있어 가족 단위 방문객도 편리하게 즐길 수 있다.

행사 기간에는 상권협의회 소속 28개 업체가 참여해 천호자전거거리 인증샷·영상 SNS 업로드 시 기념품을 증정하는 굿즈 이벤트가 진행된다. 천호자전거거리 내 19개 상점에서도 자체 할인 및 증정 행사가 마련된다.

또한 아미노바이탈, HJC SPORTS, 벨로라운지, (주)윈텍(이지엠락), 얼바인, 삼천리자전거, 액티브라이프 등 다수의 기업이 협찬사로 함께한다.

특히, 오는 20일에는 자전거 동호인 40여 명이 함께 출발하는 퍼포먼스가 펼쳐진다.

이수희 강동구청장은 “천호자전거거리가 이제는 라이딩 챌린지의 명소로 자리 잡았다”며, “이번 ‘가을바람 라이딩 챌린지’가 지역과 문화를 잇는 즐거운 축제로서 주민과 라이더 모두에게 건강과 활력을 선사하길 바란다”고 말했다.