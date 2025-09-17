양수발전 기자재 제작 원천기술 확보 속도

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 16일 경기도 성남시 분당두산타워에서 한국남부발전(이하 남부발전)과 양수발전 기자재 국산화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 양수발전 핵심 기자재 설계와 제작 기술 자립에 상호 협력하기로 했다. 두산에너빌리티는 해외 선진사와의 협력을 통해 기자재 설계 및 제작 원천기술 확보에 속도를 낸다. 남부발전은 국산화 제품 실증 환경을 제공하고, 판로 개척을 적극 지원할 예정이다.

정부의 제11차 전력수급기본계획에 따르면 2037년까지 국내에 설비용량 5.7GW(총 9개소) 규모의 양수발전소가 건설될 예정이다. 향후 양수발전 프로젝트 진행 시 두산에너빌리티는 남부발전과 국산 기자재 활용으로 실질적 국산화율을 높일 계획이다.

두산에너빌리티는 최근 양수발전 사업을 확대하고 있다. 올해 6월에는 한국수력원자력과 3300억원 규모 영동양수발전소 1·2호기 주기기 공급계약을 체결했다. 또 세계적인 양수발전 주기기 공급사인 오스트리아 안드리츠사와 협력을 통해 양수발전 주기기 설계 기술 국산화를 진행하고 있다.

정연인 두산에너빌리티 부회장은 “최근 양수발전 건설이 늘어나며 주기기 설계 및 제작 기술 자립의 필요성도 커지고 있다”며 “실증 환경을 제공한 남부발전과의 협력을 통해 양수발전 기자재 국산화 속도를 높이겠다”고 말했다.