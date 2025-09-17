[헤럴드경제=최은지 기자] 국내 대표 성인 교육 콘텐츠 회사 데이원컴퍼니의 실무 교육 브랜드 패스트캠퍼스는 몰입형 AI 학습 콘텐츠 ‘AI 월드’를 론칭하고 전 연령 대상의 AI 교육 콘텐츠를 확대한다고 17일 밝혔다.

‘AI 월드’는 AI에 대한 사전 지식이 없는 일반인도 기초 개념부터 실제 활용법까지 체계적으로 학습할 수 있도록 설계된 교육 콘텐츠다. 어린이부터 시니어까지 전 세대를 아우르며 누구나 AI를 부담 없이 접하고 이해할 수 있는 학습 환경을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 전 국민 AI 리터러시 확산을 위한 기반을 구축했다.

이번 콘텐츠의 핵심은 기존 일방향 강의 방식을 넘어 실습과 퀴즈가 결합된 쌍방향 학습 모델을 도입했다는 점이다. 학습자는 AI 기능을 직접 활용해보고 그 결과에 대한 실시간 피드백을 통해 자신의 이해도를 점검하며 능동적으로 학습을 이어갈 수 있다.

또한 강의 전반에 스토리텔링 기반의 게임 요소를 더해 학습 몰입도를 높였다. AI 월드는 세계 역사 속 인물들을 ‘AI 마스터’라는 캐릭터로 구현해 각 인물이 자신의 전문 분야에서 AI 활용법을 안내하는 학습 가이드 역할을 수행한다. 학습자는 AI 마스터와 함께 하나의 세계관 속 여정을 따라가며 AI의 개념과 활용법을 자연스럽게 학습한다.

콘텐츠는 총 6개의 코스로 구성되며 영상, 실습, 퀴즈의 3단계 학습 구조를 따른다. 각 코스는 최소 64개에서 최대 229개까지 세분화돼 있어 학습자는 개념을 익힌 뒤 실습을 수행하며 학습을 완성해 나간다. 특히 퀴즈는 단답형이나 OX 문제 방식이 아닌 직접 프롬프트를 작성하거나 올바른 프롬프트를 비교·분석하는 실전 문제 해결 중심으로 구성돼 AI 활용 역량 강화에 초점을 맞췄다.

첫 번째 코스인 ‘소크라테스의 대화법’은 사고력을 자극하는 프롬프트 설계법을 다룬다. 단순 질의응답을 넘어 생성형 AI가 스스로 사고하도록 유도하는 고차원적인 질문 방식과 프롬프트 기획 역량 강화에 중점을 뒀다. 이 외에도 ▷스티브의 설득 ▷셰익스피어의 펜 ▷장영실의 자동화 연구 ▷아인슈타인의 데이터 통찰 ▷다빈치의 캔버스 등 다양한 산업에서 AI 실전 활용법을 배울 수 있도록 구성됐다.

패스트캠퍼스는 누구나 AI 학습을 시작할 수 있도록 ‘소크라테스의 대화법’ 전 과정을 무료로 제공하며 이 외 코스들은 파트1을 무료로 체험할 수 있다. 또한 각 코스의 학습을 완료할 때마다 각기 다른 디자인과 개성 있는 대사를 가진 ‘AI 마스터’ 캐릭터를 수집 보상으로 제공해 학습자의 성취감과 시각적 즐거움을 더해줄 것으로 기대된다.

이강민 데이원컴퍼니 대표는 “’AI 월드’는 누구나 재미있고 쉽게 AI를 배우고 활용할 수 있도록 기획된 새로운 교육 모델”이라며 “앞으로도 다양한 AI 마스터와 커리큘럼을 지속적으로 확장해 전 국민 대상 AI 교육의 문을 넓히고 AI 리터러시 확산을 견인하는 기업으로 자리매김할 것”이라고 전했다.