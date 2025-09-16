[헤럴드경제=서병기선임기자]‘마포효도밥상 홍보대사’ 정준호와 ‘마포구 홍보대사’ 김흥국이 15일 오전 마포 성산아파트 단지에서 함께 짜장면 봉사 활동을 펼쳤다.

이날은 마포복지재단 주관으로 열린 ‘행복 짜장 Day’행사로 박강수 마포구청장, 김흥국, 정준호가 동분서주 현장을 누비며, 어르신들과 주민들에게 짜장면을 대접했다.

정준호는 이번 행사에 후원자로도 참여해 나눔의 의미를 더했다. 후원자들의 정성으로 마련된 600인분의 짜장면과 기념품은 주민들에게 전달되었고, (주)도원명가, 도원반점, 신비한형제들, 포인트유, 보헤미안컴퍼니, (사)희망을 나누는 사람들 등 다양한 단체가 2천만 원 상당의 현물을 후원했다.

정준호는 “고향인 예산의 부모님 생각하면서 어르신들께 효도하고 싶었다”고 가슴 뿌듯해했다.

김흥국은 “모두가 힘든 시절, 추억의 행복 짜장 Day로 함께 즐거워할 수 있어서 너무 감사한 마음이다. 특히 의리의 아우 정준호와 함께 해서 더 좋았다”고 밝혔다.

박강수 마포구청장은 “짜장면은 어린시절 가족, 친구들과 함께했던 추억의 맛이 더해진 음식인 만큼, 오늘의 ‘행복 짜장 Day’도 또 하나의 흐뭇한 기억이 되길 바란다”라면서, “앞으로도 마포구는 이웃 간 행복을 나누는 실뿌리 복지를 이어가며 주민의 든든한 동반자가 되어 함께하겠다”라고 말했다.