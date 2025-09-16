9월 美 FOMC서 25bp 금리 인하 확실시 연내 2~3회 美 연준 추가 금리 인하 기대감 美 월가, 최종 금리 3.00~3.75% 수준 전망 최우선 지표는 ‘고용’…추가 금리 인하 수준 판단 지표 트럼프發 연준 독립성 침해 이슈도 시장 변동성 ↑ ‘보험적 인하’엔 證 상승 경험…韓銀 금리 결정도 주목

[헤럴드경제=신동윤 기자] 16~17일(현지시간)로 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 기준금리 인하 사이클 개시가 확실시되고 있다. 금융투자업계는 향후 인하 폭과 횟수 뿐 아니라 고용 후퇴를 통해 드리운 미 경제 둔화에 대한 우려가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 향후 완화적 정책의 방향성에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중된다.

특히, 금리 인하 기대감이 주요 동력원으로 작용하고 있는 국내외 주요국 증시의 ‘사상 최고치’ 랠리 향방에도 어떻게 작용할지 투자자의 이목이 쏠린다.

‘9월 FOMC 25bp↓’로 금리 인하 사이클 개시 전망에 무게

16일 금융투자업계에 따르면 15일 오후 4시 42분(미 중부시간 기준) 현재 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에서 연방기금금리(FFR) 선물 시장은 9월 FOMC에서 기준 금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 하락할 가능성을 95.9%로 봤다. 고용 둔화에 대한 우려 등으로 인해 ‘빅컷(한 번에 50bp 금리 인하)’을 단행할 확률은 1주 전(10.6%)에 비해 절반 넘게 줄어든 4.1%에 머물렀다.

김지나 유진투자증권 연구원은 “9월 FOMC에서 미 연준은 신중한 기조를 유지하며 금리 인하에 나설 것”이라며 “이번 인하가 적극적인 금리 인하의 시작이란 인상을 심어주지 않으려 노력할 것으로 본다”고 전망했다. 작년 12월 마지막 금리 인하 이후 올해 내내 동결 기조를 이어온 만큼 미 연준이 ‘신중함’에 무게를 둘 가능성이 높다고 본 것이다.

연준의 의도와 무관하게 시장 참가자들의 시선은 이미 9월 FOMC를 넘어 11·12월 FOMC를 통해 미 연준이 몇 차례 추가 금리 인하에 나설지로 향하는 모양새다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 당시 발생한 인플레이션(물가 상승)에 대응하기 위해 지속해 온 고(高)금리 시대가 막을 내리고, ‘최종 금리’가 어느 수준까지 내려설 지로 시선이 옮겨가고 있는 셈이다.

CME 페드워치툴에선 연말까지 기준금리가 현재(4.25~4.50%)보다 75bp 인하한 3.50~3.75%에 도달할 것이란 확률이 68.1%로 가장 높은 상황이다. 그 뒤를 27.2%로 50bp 인하(3.75~4.00%) 시나리오가 뒤따르고 있다. 사실상 연내 2~3회 금리 인하를 단행할 것이란 전망이 지배적인 상황인 셈이다.

이번 FOMC를 통해 공개될 연준의 향후 금리 전망을 담은 ‘점도표’ 결과가 향후 글로벌 증시의 방향성을 결정할 수 있다는 분석이 나오는 것도 이 때문이다. 지난 6월 FOMC 이후 공개된 점도표의 중앙값은 기존(올해 2회, 내년 2회, 내후년 1회 인하) 대비 다소 후퇴한 올해 2회, 내년 1회, 내후년 1회에 걸친 금리 인하를 전망한 바 있다.

김일혁 KB증권 연구원은 “(역대 최고치를 경신 중인) 글로벌 증시 참가자에게 한동안 기준금리 인하가 계속될 것이란 신호를 보내기 위해선 올해뿐만 아니라 내년 금리 인하 폭 전망치도 최소 2회 이상으로 늘려야 한다”면서 “적잖은 FOMC 참석자들이 관세발(發) 인플레이션(물가 상승)을 걱정하고 있고, 고용시장 둔화세를 확인해야 한다는 이유로 점도표를 대폭 하향 조정하자는 의견에 동조하지 않을 가능성도 있다”고 꼬집었다.

한국, 미국, 일본 등 국내 투자자들의 주요 주식 투자처가 연내 3회 금리 인하를 선반영하며 ‘역대 최고점’을 찍고 있는 만큼, 시장 기대감에 미치지 못하는 점도표 발표 등에 따른 변동 장세에 대비해야 한다는 의미다.

여전히 연준 금리 결정에 가장 중요한 지표는 ‘고용’

증권업계에선 당장 높아질 대로 높아진 금리 인하 폭을 연준이 충족시키지 못할지라도, 최근 핵심 지표로 삼고 있는 ‘고용’과 ‘실업률’에 대한 입장 변화 여부에 따라 강력해진 투심이 유지될 수 있다고도 본다.

앞서 연준은 다섯 차례 FOMC 성명서에서 연속으로 고용시장 상황에 대해 ‘견조하다(remain solid)’라고 표현한 바 있다. 김성수 한화투자증권 연구원은 “실업률이 여전히 연준의 금리 결정에 핵심 지표로서 지위를 유지할 가능성이 크다”면서 “‘견조하다’란 문구가 작년 9월 FOMC에서 표현했던 ‘고용 증가세가 느려졌고, 실업률이 올라갔지만 여전히 낮은 수준’ 정도로 수정될 가능성이 높다”고 예측했다.

성명서의 문구뿐만 아니라 지난 7월 FOMC 이후 기자회견에서 “지금은 매우 불확실한 시기”라며 전망의 불확실성을 인정했던 제롬 파월 의장이 이번엔 어떤 발언을 내놓을지도 향후 증시 방향성을 결정할 중요 포인트다.

지난 7월 FOMC에서 기준금리를 5연속 동결했을 때 ‘반대’ 의사를 명확히 밝히며 금리 인하를 주장했던 연준 인사들이 ‘빅컷’ 등 급격한 기준금리 인하 주장을 내놓지 않는 대신, 고용 시장에 대한 걱정을 성명서에 명확히 담아 한동안 기준 금리 인하가 계속될 것이란 신호를 시장에 줘야 한다고 주장할 것이란 전망도 나온다.

김일혁 연구원은 “크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장이 그 주인공”이라며 “점도표가 시장 기대에 미치지 못할 정도로 크게 하향 조정되지 않아 투심이 위축되더라도, 향후 점도표의 추가 하향 조정을 예상하면서 자산 가격의 하락 폭은 크지 않을 전망”이라고 짚었다.

일각에선 ‘빅컷’과 ‘금리 동결’이란 대척점에 선 주장이 FOMC를 구성한 연준 인사들 사이에 개진됨으로써 발생할 불확실성이 시장의 변동성 요인으로 작용할 수 있다는 지적도 나온다. 파월 의장에 대한 직·간접적인 해임 압력과 FOMC 위원 구성 변경 시도, 금리 인하 압박 등으로 연준 독립성을 보장하기보단 영향력을 행사하려 움직이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 행보가 연준의 금리 결정에 어떤 영향을 미칠지 살펴봐야 한다는 의미다.

이정욱 KB증권 연구원은 “도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘경제 책사’로 불리는 스티브 마이런 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장이 새 연준 위원으로서 ‘빅컷’을, 트럼프 대통령이 해임을 시도했던 리사 쿡 연준 이사가 ‘동결’ 주장을 한 회의 석상에서 내놓을 수 있는 게 9월 FOMC가 처한 국면”이라고 지적했다.

‘보험적 인하’엔 證 상승 경험…韓銀 금리 결정도 주목

증권가에선 9월 FOMC에서 단행할 금리 인하를 구체적인 경기 둔화·침체 없이 미 연준이 선제적으로 단행한 ‘보험적 금리 인하’로 볼 수 있다는 분석이 지배적이다. 최근 5년간 미 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 구성하는 종목들의 주당순이익(EPS) 증가율이 컨센서스를 웃도는 것이 미 기업들의 견조한 펀더멘털을 증명하는 대표적인 근거다. 코로나19 이후 미국 기업들의 마진율은 16%로 역대 최고치를 기록 중이다.

조연주 NH투자증권 연구원은 “1929년 이후 경기침체에 진입하지 않았던 총 8번의 금리 인하 국면 모두 향후 6개월 수익률은 ‘플러스(+)’를 기록했다”면서 “금리 인하 국면에서 단기 조정은 가능하나 추세적 상승은 이어질 전망이다. 수혜 업종은 기술주, 커뮤니케이션주, 유틸리티주, 헬스케어주”라고 짚었다.

김두언 하나증권 연구원은 “과거 보험적 금리 인하기 미국 S&P500 지수는 평균 13%, 한국 코스피 지수는 평균 14%의 수익률을 기록했다”면서 “연속적인 금리 인하 기대가 높아지는 지금은 주식 시장에서 떠날 때가 아니라 주식을 모을 때”라고 강조했다.

반면, 이미 금리 인하 기대로 한·미 증시 모두 사상 최고치 행진을 이어온 만큼 단기 상승 동력으로 영향력이 제한적일 것이란 전망도 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 “제롬 파월 미 연준 의장의 기자회견 내용과 발언에 대한 해석 등에 따라 단기 변동성 확대 가능성을 배제할 수 없다”고 설명했다.

한편, 국내 증시 향방은 오는 23일로 예정된 한국은행 금융통화위원회(금통위) 회의의 금리 결정에도 상당 부분 영향을 받을 것이란 분석이 나온다.

노무라는 한은이 올해 10월과 내년 2월 기준 금리를 인하하는 시나리오를 기본적으로 예상하면서도, 국내 경제 상황에 따라 10~11월 연속 금리 인하를 단행할 확률도 부분적으로 존재한다고 본다.

다만, 금통위 이전까지 서울 강남구·송파구 등 일부 지역 집값이 안정되지 않거나 금융권 가계대출 증가세가 잡히지 않는다면, 한은의 추가 금리 인하는 미 연준의 완화적 행보와 무관하게 어려워질 가능성이 점쳐진다.