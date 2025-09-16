[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 광양시 도이동의 금속류 보관 창고에서 발생한 화재가 4일째 진화되지 않는 가운데 지역 환경시민단체가 “항만 배후단지 관리·감독 부실 때문”이라고 비판했다.

광양환경운동연합은 16일 성명서에서 “여수광양항만공사와 광양만권경제자유구역청은 관리·감독 소홀의 책임을 절대 벗어날 수 없다”며 “이번 화재는 항만 배후단지 관리·감독의 총체적 부실이 드러난 심각한 사태이므로 책임자 처벌과 함께 광양항 배후단지 물류창고 폐기물 보관 실태 전수조사 등에 나서야 한다”고 촉구했다.

이 단체는 “물류 창고 안에는 750㎏ 알루미늄 광재(광물 찌꺼기)를 담은 톤백 약 4000개(약 3000t)가 적치돼 있었고 이 중 1000개 가까이가 연소 중”이라며 “화재는 장기화할 수밖에 없고 매연과 분진은 중마동, 광영동, 금호동 등으로 확산해 시민 건강과 생활환경을 위협하고 있다”고 우려했다.

주말인 지난 13일 오전 8시 38분께 광양시 도이동 물류창고에서 발생한 화재는 주불은 진화됐지만, 물과 반응하는 금속류 특성상 나흘째 화재가 진화되지 않고 있다.

물이 닿으면 더 발화하는 알루미늄 광재 특성 때문에 완전 진화까지 한 달 이상 걸릴 수도 있다고 광양소방서 측은 전망했다.

이와 관련해 전남도 보건환경연구원에서 이동식 대기오염 측정 차량으로 조사한 결과 휘발성 유기화합물(VOC)은 기준을 밑돌았으며 중금속 포함 여부는 분석 중이다.