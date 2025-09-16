[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울의 한 버스 기사가 버스 요금이 부족했지만 태워 준 손님으로부터 뜻밖에 손편지를 받은 사연이 알려져 화제다.

16일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘승객분이 주신 귀한 선물’이라는 제목으로 사연이 적힌 글과 사진이 올라 왔다.

자신은 서울 160번 버스를 운행하는 기사라고 밝힌 A씨는 “금일(15일) 중년의 여성 승객분께서 너무나 귀한 선물을 주고 가시어 몇글자 적어 본다”라고 운을 뗐다.

A씨에 따르면 전날 마포경찰서 정류장에서 탑승한한 한 중년 여성 승객이 버스 카드 단말기에 카드를 댔지만 ‘잔액이 부족합니다’라고 떴다. 승객은 만원 짜리만 소지하고 있었다. 해당 버스는 계좌이체만 받을 뿐 현금을 받지 않았다. 나이 든 승객은 계좌이체를 불편해 하곤 해서 A씨는 평소 대로 잔액이 얼마 남았는 지 묻곤, 승객이 700원이라고 답하자 “제가 이번에는 어린이 요금(550원)으로 찍을게요. 괜찮으세요?”라고 배려했다.

승객은 “너무 죄송하다”고 했고 A씨는 “이게 서로 깔끔하고 좋아요”라고 말하며 기분 좋게 출발했다. 만차가 된 버스는 어느덧 종로5가를 지났다. 그런데 뒤쪽에 있던 해당 승객이 갑자기 앞으로 나오더니 “앞으로 내릴 게요”라고 말하며 A씨의 종이에 하얀 종이를 손에 쥐어 주고 내렸다.

“이게 무슨 상황이지?”라는 생각에 당황해 한 A씨는 운행을 마치고 종점에 와서야 승객이 건넨 종이를 펼쳤다. 종이는 손으로 눌러쓴 편지였고, 그 안에는 꼬깃꼬깃 접힌 만 원짜리 한 장이 들어 있었다.

A씨가 공개한 편지를 보면 ‘삼양동 가는 사람’이라고 밝힌 승객은 “마포에서 저는 휴대전화를 잃어버리고 10분도 안 되어 경찰서 분실물 센터에서 찾았다. 어떤 분께서 고맙게도 센터에 가져다주셨다. 또 버스비 카드가 모자라는데 아이 요금으로 결제해 주신 배려도 잘 받았다”라고 했다.

이어 “마포경찰서 민원실에는 돼지저금통 기부하는 곳이 없더라. 오늘 두 곳에서 이런 친절함을 받았으니 저도 뭔가 해야겠다. 기사님, 친구분과 시원한 음료라도 꼭 하세요. 감사드립니다”라며 고마움을 전했다.

A 씨는 “회사 관리자분께 말씀드리니 승객이 고맙다고 주신 선물이니 기사님 쓰시라며 허락도 받았다. (승객이)잃어버린 휴대전화를 빨리 찾으셔서 안도하셨는데, 제 차 타시면서 카드 잔액이 없어 당황했는데 빠르게 해결하게 돼 기분이 무척 뿌듯하셨나 보다”고 했다.

이어 “제가 더 뿌듯했다. 퇴근 시간이라 힘들어 녹초가 될 뻔했는데 귀한 선물 덕분에 힘이 더 솟아났다”라고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “아직은 살만한 세상”, “사람을 향한 온도가 올라 행복하다”, “만원의 행복에 미소 지어진다”, “따뜻한 글 보니 힘이 난다. 나도 기사님들께 더 반갑게 인사드려야겠다”, “사람사는 세상 냄새가 난다” 등의 반응을 쏟아냈다.