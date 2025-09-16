[헤럴드경제=김보영 기자] 200년에 한 번 있을 법한 기록적 폭우로 큰 침수 피해를 입은 전북 군산에서, 불과 며칠 뒤 한 노인이 하수구에 담배꽁초와 쓰레기를 무단으로 쏟아붓는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.

지난 7일 시간당 152㎜가 넘는 폭우가 쏟아지면서 군산 도심은 순식간에 물에 잠겼다. ‘200년 만의 극한호우’로 불린 이번 폭우로 군산 나운동과 문화동 일대 도로가 침수되면서 공무원들은 새벽부터 흙탕물 현장에 투입돼 긴급 배수 작업에 나서야 했다.

이어 13일에도 하루에 83.9㎜의 비가 쏟아지면서 도로가 침수되고 주택 지하 창고에도 물이 들어차는 등 피해가 반복됐다.

그런데 침수 피해 직후인 15일, 온라인 커뮤니티에는 침수 피해가 발생한 군산 지역의 한 하수구에 노인이 담배꽁초를 항아리째 쏟아붓는 영상이 올라왔다.

영상을 제보한 시민은 “9월 12일 비가 많이 와서 군산이 곳곳이 잠겼다”며 “이튿날 촬영한 장면인데 항아리 안에 꽁초와 쓰레기가 가득했다”고 설명했다.

영상 속 노인은 항아리에 들어있던 담배꽁초와 각종 생활쓰레기를 하수구에 그대로 쏟아부었다. 크기가 큰 쓰레기가 배수구 창살에 걸려 들어가지 않자, 빗자루로 밀어 넣는 모습까지 담겼다.

전문가들은 이 같은 행위가 침수 피해를 키우는 주범이라고 지적한다. 2015년 국립재난안전연구원 연구에 따르면, 배수구가 나뭇가지나 토사보다 비닐·플라스틱류 쓰레기로 막힐 경우 도심 침수 피해가 3배 이상 커지는 것으로 나타났다. 지난 5월 충남 당진 역시 괴물 폭우 당시 배수로가 쓰레기에 막히면서 고동색 빗물이 도로 위로 역류, 대규모 침수가 발생한 바 있다.

이에 따라 각 지자체는 기술적 대책 마련에 나서고 있다. 서울 중구는 평소에는 닫혀 있다가 비가 오면 자동으로 열리는 빗물받이를 설치했고, 성동구도 악취 차단과 침수 방지를 동시에 해결할 수 있는 ‘스마트 빗물받이’를 115곳에 도입했다.

그러나 무엇보다 선진화된 시민의식이 중요하다는 지적이 나온다. 강남구 관계자는 “빗물받이는 쓰레기통이 아니라는 것을 모든 시민들이 인식해주셨으면 좋겠다”며 “담배를 피우시는 것을 막을 수는 없지만 최소한 꽁초만이라도 적절하게 버려주시면 큰 도움이 된다”고 호소했다.