화폐가치 하락 전망에 금 수요 확대 관세 영향에 채권 대신 금으로 이동 장중 3600弗 돌파, 은값 동반 상승

미 연방준비제도(Fed)가 16~17일 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고 기준금리를 4.25~4.50%에서 최소 0.25%포인트 인하할 것이란 기대가 커지면서 금 수요가 또 한 번 상승할 것으로 예측된다. 금값이 온스당 3600달러를 돌파하며 연일 사상 최고가를 경신하는 가운데 연말에는 4000달러까지 치솟을 것이라는 전망도 나오고 있다. 미국의 금리 인하 기조와 달러 스테이블코인 확산, 관세 정책이 가져온 불확실성 등 대외적 요인에 더해 국내 유동성 확대가 맞물린 효과다.

16일 금융권에 따르면 15일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 금 선물 종가는 트로이온스(31.1g)당 3682.2달러로, 전 거래일보다 32.8달러(0.9%) 올랐다. 같은날 금 현물은 장중 온스당 3695.39달러까지 올라 또다시 사상 최고치를 갈아치웠다. 장의 움직임은 연준의 금리 인하 기조와 직결돼 있다. 금리가 내리면 돈이 더 많이 풀려 그만큼 화폐 가치가 떨어질 것으로 예상돼 실물 자산인 금에 대한 선호가 강해진다.

▶유동성 확대·채권 매력 약화…금값 상방 압력=향후 금은 상승 여력을 이어갈 것으로 보인다. 미국의 물가 상승률은 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있는 상황에서, 금리가 내려가면, 물가가 다시 자극될 수 있다는 우려가 남는다. 이런 상황에서 투자자들은 인플레이션을 피하기 위해 금과 같은 실물자산으로 수요가 쏠릴 수밖에 없다.

민경원 우리은행 선임연구원은 “자산 가격을 좌우하는 건 결국 유동성”이라며 “올해부터 글로벌 중앙은행들의 공급 확대가 본격화했고, 여기에 연준의 9월 금리 인하가 방점을 찍을 것”이라고 설명했다.

채권이 안전자산 역할을 하지 못하는 점도 금 수요를 키우는 요인이다. 하건형 신한투자증권 연구원은 “금값을 끌어올린 건 단순히 미국이 금리 인하를 해서라기보다는 국채 발행 증가와 높은 물가 수준임에도 단행하는 금리 인하 타이밍”이라며 “과거에는 물가가 3% 수준일 때 금리 인하가 이뤄졌지만, 지금은 더 높은 물가에서 고용부진으로 금리 인하가 단행되고 있다”고 설명했다. 이어 “금리 인하가 이뤄지면 채권 수요가 늘어나야 하지만, 물가를 감안해 채권 투자 매력이 떨어져 그 대신 금이 전통적인 인플레이션 헤지 자산으로 수요가 쏠린 것”이라고 설명했다. 또 “관세로 인플레 우려가 커진 상황에서 채권 대신 금으로 자금이 이동하고 있다”고 덧붙였다.

하 연구원은 “올해 말 적정 금 가격을 온스당 4000달러, 내년 하반기에는 4500~4600달러로 전망한다”며 상승세 지속을 내다봤다. 김정식 연세대 명예교수도 “달러 스테이블코인 도입 등으로 유동성이 확대되며 화폐자산의 가치가 떨어져 금과 같은 실물자산의 수요가 커질 것”이라며 “JP모건이 제시한 온스당 5000달러 시나리오도 현실성이 있다”고 말했다.

▶국제 은 가격도 14년 만에 최고치=금값 랠리의 영향을 받아 은 가격도 동반 상승하고 있다. 최근 국제 은값은 14년 만에 온스당 40달러를 넘어섰으며, 올해 들어서만 41.4% 급등했다. 이는 같은 기간 금값 상승률 39%를 웃돈다.

하 연구원은 “금·은 가격 차이가 벌어지면 단기 자금이 은으로 유입돼 금은 가격 격차를 좁히는 흐름이 나타난다”며 “은의 경우 단기 상승세는 가능하지만 장기 수익률은 금보다 낮을 것”이라고 분석했다. 민 선임연구원은 “은은 반도체 공정 수요 등 실물 수요가 늘어난 데다 금값 대비 상대적 저평가 요인이 작용해 수요가 높게 나타나고 있다”고 설명했다. 정호원 기자