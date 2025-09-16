2025년 1차 학교폭력실태조사 결과 발표 학폭 피해 경험 초·중·고 학생 8만2000명 초등학교 피해경험 5% 돌파 피해응답률·목격응답률 가장 높아 집단따돌림·사이버폭력·성폭력 등 증가세

[헤럴드경제=김용재 기자] 학교폭력 피해를 경험한 학생비율이 올해 또 최고치를 기록했다. 특히 초등학생의 피해응답·목격응답 등이 해를 거듭할수록 증가 추세다. 교육부는 일상적 갈등의 교육적 해결 지원에 나서면서 학교폭력을 줄여나간다는 방침이다.

16일 교육부는 17개 시도교육청이 실시한 2025년 1차 학교폭력실태조사 결과를 발표했다. 이번조사는 지난 4월 15일부터 5월 13일까지 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년 학생들을 대상으로 온라인 조사를 실시한 결과다. 참여자는 397만명으로 참여율은 82.2%다.

자신이 학교폭력 피해 경험이 있다고 답한 학생은 2.5%(8만2000명)로 지난해 대비 0.4%포인트 늘었다. 학교폭력 피해 경험은 5년 연속 증가 추세다. 연도별 학교폭력 1차 전수조사 피해 응답률은 ▷2021년 1.1%(3만6000명) ▷2022년 1.7%(5만4000명) ▷2023년 1.9%(5만9000명) ▷2024년 2.1%(6만8000명)였다.

교육부는 학교폭력이 증가 추세인 이유와 관련해 “사회 전반적으로 학교폭력에 대한 민감도가 높아진 영향”이라고 설명했다.

학교급별로 보면 초등학교 피해응답률이 5.0%로 가장 많았다. 다음으로는 중학교 2.1%, 고등학교 0.7%였다. 이는 전년 대비 각각 0.8%포인트, 0.5%포인트, 0.2%포인트 증가한 결과다. 교육부는 초등학교의 학교폭력이 급증하는 것과 관련해 “사이버폭력·집단 따돌림 등의 학교폭력 유형이 늘어나면서 초등학교의 피해응답률·목격응답률이 높아지는 것”이라고 했다.

피해유형을 보면 언어폭력이 39.0%로 절대적인 비중을 차지했다. 이외에 ▷집단따돌림 16.4% ▷신체폭력 14.6% ▷사이버폭력 7.8% ▷성폭력 6% 순으로 나타났다. 모든 학교에서 언어폭력 비중이 가장 높았으며 학년이 높아질수록 언어폭력·집단따돌림·사이버폭력·성폭력은 증가했다.

교육부는 지난 4월 제5차 학교폭력예방 및 대책 기본계획을 수립하고 현장에 적용하기 위한 후속조치를 추진하고 있다. 특히 교육부는 갈등의 교육적 해결 지원을 활성화한다는 계획이다.

우선 사안 발생 초기에 학생·학부모 대상 정보제공과 상담기회를 넓혀 갈등이 조기에 해소될 수 있도록 지원할 예정이다. 이를 위해 상담 전문가·화해 조정 전문가 등으로 구성된 관계 개선 지원단을 확대하고 관계회복 프로그램을 개발해 학교 현장의 해결을 제도적으로 지원한다.

또 올해 하반기 사회정서 교육자료를 개발하고 2026년부터 모든 학교에 사회정서교육이 도입될 수 있도록 한다. 학부모를 대상으로 직장 연계 교육과 정보교류·상담도 확대한다. 아울러 사이버폭력 억제를 위해 여러 부처와 협업을 통해 사이버폭력 예방교육도 늘린다.

이해숙 학생건강정책국장은 “학교 공동체의 신뢰 제고와 사회정서 회복이 시급하다는 점을 인식하고 학생들이 일상적 갈등을 교육적으로 해결할 수 있는 토대를 마련하겠다”라며 “사이버폭력 양상에도 대응할 수 있는 체계를 구축하기 위해 관계 부처와 협력하겠다”라고 말했다.