‘포스트시즌 5강 막차’ 치열한 싸움 반게임차 5위 삼성·6위 롯데 2연전 7위 NC는 안방서 삼성·롯데와 격돌

[헤럴드경제=조범자 기자] 가을야구를 향한 운명의 한 주가 시작됐다. 물고 물리는 전쟁에서 5강 막차를 탈 주인공이 가려질 가능성이 높다.

2025시즌 프로야구 KBO리그에서 정규시즌 선두 LG 트윈스와 2위 한화 이글스의 두 팀만 가을야구를 확정지었다. 포스트시즌으로 향할 아직 세 자리의 주인은 정해지지 않았다. 3위 SSG 랜더스가 5강행의 비교적 유리한 고지에 올라 있고, 4위 kt 위즈부터 7위 NC 다이노스까지 4개팀이 남은 티켓을 노리고 있다.

이런 가운데 5위 삼성 라이온즈와 6위 롯데 자이언츠, 7위 NC가 이번주 차례로 맞대결을 펼치며 마지막 총력전을 예고했다.

삼성과 롯데는 16, 17일 대구삼성라이온즈파크에서 2연전을 펼친다. 두팀의 승차는 불과 0.5게임차. 이번 맞대결이 5강행의 최대 분수령이다.

전반기 고공행진을 하던 롯데는 후반기 충격적인 12연패와 5연패에 차례로 빠지며 3위에서 6위까지 추락했다. 하지만 최근 2연승으로 일단 어수선한 분위기는 추슬렀다.

2017년 이후 8년 만의 가을 잔치를 꿈꾸는 롯데의 최대 고비는 이번 삼성과의 2연전이다. 두 차례 맞대결 가운데 한 판만 승리해도 팀간 상대 전적 우위를 점해 승률까지 똑같을 때 더 높은 순위를 바라볼 수 있다.

다만 선발 로테이션상 16일 삼성전 등판이 예상됐던 에이스 에릭 감보아가 팔꿈치 통증으로 빠지면서 악재를 만났다. 롯데는 감보아 대신 박진으로 삼성전 선발을 예고했다. 올시즌 17경기에서 7승 6패, 평균자책점 2.80을 거두며 붕괴 직전인 롯데 선발진에서 그나마 버텨주던 감보아는 최근 구단에 왼쪽 팔꿈치가 불편하다고 호소했다. 롯데 측은 “상태가 괜찮다면 주말에 등판할 수도 있고, 회복하는 데 시간이 조금 필요하다면 다음 주에 등판할 수도 있다”고 밝혔다.

14일 kt전 승리 최근 3연패에서 탈출한 삼성도 더이상 물러설 곳이 없다. 롯데와 2연전에 헤르손 가라비토와 에이스 아리엘 후라도가 차례로 나서 총력전을 펼칠 전망이다. kt전서 디아즈와 김성윤, 이성규가 모처럼 홈런포를 몰아친 타선이 안방에서 다시 화력을 뿜어낼지가 관건이다. 삼성은 대구에서 팀타율 3위(0.286), 팀 OPS 2위(0.829)를 기록 중이다.

6위 롯데를 1게임 차로 압박하는 NC도 최근 2연승을 달리며 5강 희망을 이어가고 있다. NC는 주중 안방에서 SSG와 더블헤더를 포함해 3경기를 치른 뒤 곧바로 삼성과 롯데를 불러들인다. NC는 삼성과 상대전적 7승8패, 롯데와는 7승7패로 팽팽하다. 어느 한 팀의 우세를 점치기 어렵다. 가을야구 막차 윤곽이 드러날 삼성과 롯데의 16,17일 2연전, NC의 18,19일 안방 2연전에 야구팬들의 관심이 뜨겁게 쏠리고 있다.