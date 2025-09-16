K원자력SMR, SMR 핵심 수출기업에 60% 집중투자 K방산TOP10 레버리지, 지수 수익률 2배 추종

[헤럴드경제=정윤희 기자]삼성자산운용은 차세대 원전 SMR 대표 3개 기업에 집중 투자하는 ‘KODEX K원자력SMR’과 KODEX K방산TOP10 ETF의 지수 수익률을 2배로 추종하는 ‘KODEX K방산TOP10레버리지’를 신규 상장한다고 16일 밝혔다.

이에 따라 삼성자산운용은 기존 ‘KODEX 친환경조선해운액티브(2022년 상장)’와 함께 ‘조∙방∙원(조선∙방산∙원자력)’ ETF 라인업을 완성하게 됐다.

KODEX K원자력SMR ETF는 차세대 원전으로 부상하는 소형모듈원자로(SMR)와 대형원전 주도 기업에 집중 투자한다. KODEX는 기존 AI전력 라인업인 KODEX AI전력핵심설비, KODEX 미국AI전력핵심인프라와 함께 KODEX 전력 ETF 3종 라인업도 완성했다.

해당 ETF는 국내 SMR 핵심 수출기업 3종목에 60% 비중으로 집중 투자한다. 국내 대표 원자력 주기기 제작사 ▷두산에너빌리티(20%), 대형원전과 SMR 모두 시공이 가능한 설계·조달·시공(EPC) 기업 ▷현대건설(20%), 원전 보조기기 분야의 강자 ▷비에이치아이(20%)다. 이 외에도 ▷한국전력 ▷삼성물산 ▷한전기술 ▷DL이앤씨 ▷대우건설 ▷한전KPS 등 총 15개 기업을 담았다.

KODEX K방산TOP10레버리지는 지난 7월 상장한 KODEX K방산TOP10 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다. ▷실제 방산 매출 비중 ▷해외 수출 비중 ▷인공지능(AI) 방산 기술 접목 여부 등을 종합적으로 고려해 엄선한 10개 종목으로 구성했다.

특히 국내 대표 ‘빅4’ 방산 업체인 ▷한국항공우주(KAI) ▷한화에어로스페이스 ▷현대로템 ▷LIG넥스원에 약 80%를 집중 투자한다. 편입 종목들의 방산 관련 평균 매출 비중은 전체 매출의 70% 이상을 차지하고 있다.

송아현 삼성자산운용 매니저는 “KODEX K원자력SMR ETF는 차세대 원전 SMR과 글로벌 원자력 수출 경쟁력을 동시에 담을 수 있는 순수 SMR 테마 ETF”라며 “KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF는 KODEX K방산TOP10 ETF의 지수를 2배 추종하는 만큼 국내 방위산업의 수혜를 기대하는 적극적인 투자자들에게 좋은 투자 상품이 될 것”이라고 말했다.