최대규모 ‘볼보 셀렉트(SELEKT) 성수 전시장’ 60대의 차량 전시 가능 눈길 볼보자동차 공식 서비스센터에서 총 180가지 점검

[헤럴드경제=김성우 기자] 볼보자동차코리아(대표: 이윤모)가 공식 딜러인 천하자동차와 인증 중고차 사업 업무 협약을 체결하고 ‘볼보 셀렉트(SELEKT) 성수 전시장’을 오픈했다고 16일 밝혔다.

김포, 수원, 광주, 부산, 강서에 이어 6번째로 운영되는 ‘볼보 셀렉트(SELEKT) 성수 전시장’은 서울 성동구에 있는 카서울닷컴 3층에 연면적 1465.8㎡ (약 443평) 규모로, 차량 전시 공간 및 고객 상담 공간 등으로 구성된다. 특히 지금까지 오픈한 볼보 셀렉트(SELEKT) 전시장 중 가장 큰 규모로 최대 60대의 차량을 전시할 수 있다.

‘볼보 셀렉트(SELEKT) 성수 전시장’은 서울 성동구 자동차 복합단지 내 위치해 서울 전역 및 수도권에서 접근이 용이하며, 전시장 바로 인근에는 자동차등록사업소가 있어 차량 구매부터 등록까지 편리하게 진행할 수 있다. 여기에 차로 3분 거리에 볼보자동차 동대문서비스센터, 15분 거리에 볼보자동차 성수서비스센터가 있어 고객 서비스 편의성까지 확보했다.

이번 전시장 오픈을 기념해 자체 프로모션도 진행한다. 우선 10월까지 볼보 셀렉트(SELEKT) 성수 전시장 방문 고객에게는 ‘볼보 장우산’을 증정하며, 오는 10월까지 출고를 완료한 고객에게는 ‘볼보 폴딩 보스턴백’을 제공한다. 여기에 출고 고객 중 추첨을 통해 총 5명에게는 약 13만원 상당의 ‘바이레도 기프트 세트’를 선물로 제공한다. (상품 수량 소진 시 조기 마감되거나 대체될 수 있음)

볼보자동차코리아 이만식 전무이사는 “9월에만 강서 전시장에 이어 성수 전시장까지 총 2곳의 볼보 셀렉트(SELEKT) 전시장으로 신규 오픈하게 됐다”며 “볼보자동차를 소유함으로써 누릴 수 있는 스웨디시 프리미엄을 볼보 셀렉트(SELEKT)를 통해 더 많은 분들이 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

한편, 선별(Selectivity)의 스웨덴어식 표기에서 유래한 볼보자동차코리아 인증 중고차 볼보 셀렉트(SELEKT) 전시장은 최초 등록일로부터 6년 또는 주행거리 12만km 미만 차량 중 볼보자동차 공식 서비스센터에서 실시하는 총 180가지 항목의 기술 및 품질 검사를 통과한 최상의 차량만을 선별 및 판매하고 있다. 여기에 신차 여기에 신차 구매 고객과 버금가는 프리미엄 고객 서비스 제공을 위해 1년 또는 2만km 기준 무상 보증 수리 서비스와 3년 또는 6만km 기준 24시간 긴급 출동 서비스를 기본 제공한다.