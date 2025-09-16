전국 단위 고독사 위험자 발굴, 지난해 처음 시행 고독사 위험자 분포와 실제 사망 통계 불일치…“지자체 적극 행정 중요”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 홀로 생을 마감하는 ‘고독사’가 사회적 문제로 떠오른 가운데, 지난해 전국에서 고독사 위험자로 분류된 인원이 17만명을 넘어선 것으로 나타났다. 그러나 위험자 분포와 실제 사망 통계는 크게 달라 지자체별 발굴·관리 체계의 편차가 드러났다는 지적이다.

16일 보건복지부가 더불어민주당 서미화 의원에게 제출한 자료에 따르면, 2024년 전국 고독사 위험자 발굴 현황은 총 17만938명으로 집계됐다. 서울이 5만3136명(31.1%)으로 가장 많았고, 광주 3만159명(17.6%), 부산 1만6237명(9.5%), 인천 1만5680명(9.2%), 경기 1만883명(6.4%) 순이었다.

하지만 최근 4년(2020~2023년)간 실제 고독사 사망 통계와는 큰 차이를 보였다. 같은 기간 사망자는 경기 3062명(22.1%), 서울 2427명(17.5%), 부산 1248명(9.0%), 경남 920명(6.6%), 인천 919명(6.6%) 순으로, 발굴 현황과는 다른 양상을 띠었다. 특히 광주의 경우 위험자 비중은 전국 최고 수준이었지만 실제 사망자 수는 440명(3.2%)에 불과했다.

전문가들은 이 같은 괴리가 지자체별 조사 역량과 적극 행정 여부에 따른 차이라고 분석한다. 서 의원은 “지자체가 얼마나 적극적으로 나서느냐에 따라 발굴 규모가 달라지고 있다”며 “정부는 고독사 위기대응시스템 전산화를 서둘러 복지 사각지대를 줄여야 한다”고 강조했다.

정부는 2022년 8월 39개 시군구에서 시작한 ‘고독사 예방 시범사업’을 2024년 7월 전국 229개 시군구로 확대했다. 올해는 ‘고독사 위기대응시스템’ 구축을 추진 중이며, 내년부터는 연령·성별별 통계 분석과 사례관리 이력 추적이 가능한 전산화를 본격 가동할 예정이다.

한편 고독사 사망자는 꾸준히 늘고 있다. 2020년 3279명, 2021년 3378명, 2022년 3559명, 2023년 3661명으로 4년 새 382명이 증가했다.