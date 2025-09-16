24일 UECO서 열려 ‘커넥팅 울산 : 기술과 문화로 잇다’ 주제 3년 전 최태원 회장 제안으로 시작

[헤럴드경제=한영대 기자] SK는 24일 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 울산상공회의소와 함께 ‘커넥팅(Connecting) 울산 : 기술과 문화로 잇다’를 주제로 2025 울산포럼을 개최한다고 16일 밝혔다.

울산포럼은 2022년 SK이노베이션 창립 60주년을 기념해 울산의 미래를 함께 고민하자는 최태원 SK 회장의 제안으로 시작됐다.

이번 포럼은 SK와 울산상공회의소가 공동 주최하고 산업통상자원부, 대통령직속 지방시대위원회, 울산광역시, 울산시의회, 울산대학교, UNIST, 울산과학대학교 등이 후원한다. 김두겸 울산시장을 비롯해 이윤철 울산상공회의소 회장, 오연천 울산대학교 총장, SK그룹 구성원, 시민 등이 온·오프라인으로 참여한다.

올해 포럼은 ▷제조 AI 허브(Hub) 울산 ▷로컬 컬쳐 네트워크(Local Culture Network) 등 2개의 핵심 세션을 중심으로 진행된다. 또 제조 AI와 문화 콘텐츠를 지역 사업으로 연계하는 구체적 실행 계획도 발표할 예정이다.

SK 관계자는 “울산포럼은 지역 문제 해결과 미래도시 실현을 위한 실행 중심의 혁신 플랫폼으로 자리잡았다”며 “기술과 문화, 그리고 동남권 연대를 통해 울산의 미래 혁신이 더욱 가속화될 것”이라고 말했다.