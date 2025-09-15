허석 전 시장 ‘순천학연구소’ 발족

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] “호남학·나주학(學)은 들어봤어도 순천학은 처음 들어봅니다. ‘순천학’을 학문으로 어떻게 학문으로 정립할지 의문입니다.”

순천의 역사와 문화, 정신을 체계적으로 연구하고 학습해 보자는 취지의 ‘순천학연구소’가 공식 출범식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다.

주말인 13일 출범식에는 허석 전 순천시장이 상임대표로 취임했고 김용준·송순옥·신근홍·심순섭·양현심·임종대·이상대·장안순·조재건 등 10명의 공동대표와 성윤모 전 산업통상자원부 장관 등 58명의 자문위원에 위촉됐다.

16개 분과위원회에는 64명의 분과위원장과 총무가 참여했으며, 1004명의 회원이 함께 연구소 활동에 동참했다.

가수 한미화, 6·15 합창단이 축하공연을 했고 6폭 병풍에 시민들의 축하 메시지를 새기는 특별 퍼포먼스와 함께 허석 상임대표가 직접 ‘順天學硏究所’라는 한자 휘호를 쓰기도 했다.

자문위원단에는 김기옥 전 순천시장, 김진호 전 해병대 교육훈련단장, 김현모 전 문화재청장, 김형석 전 통일부 차관, 성장현 전 전국시장군수구청장협의회장, 이광하·채대홍 전 순천농협 조합장 등 각계 주요 인사들이 이름을 올렸다.

출범식에는 주철현 민주당 전남도당위원장과 신정훈 국회 행정안전위원장, 김문수 국회의원이 직접 축사를 전했다.

이어 우원식 국회의장, 권향엽·조계원·염태영 국회의원, 순천 출신 김태년·박홍근·장경태 국회의원, 문대림·안도걸 국회의원, 성윤모 전 산자부 장관, 박양우 전 문체부 장관, 가수 설운도 등 정·관계와 문화예술계 인사들이 영상을 통해 응원의 메시지를 전했다.

연구소에 의하면, 조선 1413년에 순천도호부(順天都護府)라는 지명이 처음 사용돼 전라좌도 남부의 중심지 도시였고 현재까지 600년 역사를 지닌 도시이다. 순천도호부 관할에 여수현(麗水縣)을 뒀다.

임진왜란 때 가장 많은 의병이 나온 지역도 순천도호부 관할이었고, 순천의 지명처럼 하늘의 순리를 거스를 때 불의에 저항해 온 역사가 있는 땅이 순천의 정신이라고 했다.

허석 상임대표는 “순천학 연구실을 중심으로 순천과 관련한 고문헌 등 자료를 취합하고 목록화해서 어떤 부분을 번역할지 고민하는 등 순천의 정신을 정립해 나갈 것”이라고 말했다.