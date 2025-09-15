고내열·절연성으로 전기전자·보호복 등 용도 확대

도레이첨단소재가 부가가치가 높은 메타아라미드 섬유 제품구성을 확대해 눈길을 끈다.

15일 이 회사에 따르면, 아라미드 원면, 원사, 페이퍼 등 전 공정을 아우르는 제품포트폴리오를 확보했다. 국내 최초로 건식방사 공법을 적용해 고품질·고기능 메타아라미드 섬유를 생산한다.

이 섬유는 고내열성과 전기 절연성 등 우수한 물성을 기반으로 산업안전과 첨단기기 보호 분야에서 쓰임이 확대되고 있다. 250도의 고온에서도 견디는 슈퍼섬유로 내열보호복, 전기차 구동모터, 초고압 변압기 등에 활용된다.

도레이첨단은 균일한 품질과 안정된 전기적·열적 특성을 바탕으로 기술경쟁력을 인정받고 있다고 했다. 지난 2021년에는 국내 최초로 염색공정이 필요 없는 ‘메타아라미드 원착사’를 상용화했다. 원료 단계에서 색소를 삽입하는 방식으로 다량의 물과 화학물질을 사용하는 염색처리를 생략할 수 있어 환경친화적이다. 또 햇빛이나 세탁 등 외부 요인에 의한 변색도 적은 게 특징이다.

이런 특징으로 해군 함상복, 육군 전차복 등 난연성이 요구되는 전투복과 내열성 및 절연성을 필요로 하는 기능성 작업복에 최적화돼 작업자의 안전을 높이는 데 기여하고 있다.

도레이첨단 측은 “올해 설비증설로 연산 5400t 규모의 생산능력을 확보하게 되며, 본가동을 앞두고 있다. 친환경 원착사 기술과 독자적 방사 기술을 기반으로 전기·전자, 에너지, 산업안전 등의 분야로 시장을 다변화할 것”이라 했다.