해양수산과학기술진흥원, 한국임업진흥원 등 5개 기관 참여 공공기관 조직 청렴 문화 확산, 부패 유발 요인 예방 캠페인 전개

[헤럴드경제=이태형 기자]한국환경보전원은 15일 공공기관 ESG 협의체와 함께 ‘청렴 실천 공동 캠페인’을 전개했다고 밝혔다.

이번 활동은 공공기관 조직 내 부패 유발 요인을 사전에 차단하고 청렴 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

캠페인에는 한국환경보전원을 비롯해 해양수산과학기술진흥원, 한국임업진흥원, 농림식품기술기획평가원, 한국에너지기술평가원 등 5개 기관이 참여했다.

각 기관은 내부 공모전을 통해 청렴 실천 대표 문구를 선정했고, 이를 기관장 주도의 공동 포스터와 릴레이 챌린지 형식으로 제작해 대내외 홍보에 나섰다.

한국환경보전원은 이번 캠페인의 대표 표어로 ‘탄소제로 녹색미래, 부패제로 청렴미래’를 제시했다.

이 문구는 지난해 협업기관들과 주관한 ‘반부패·청렴 표어 공모전’에서 최우수작으로 선정된 것으로, 환경과 청렴을 동시에 강조하며 ESG 경영의 핵심 가치를 함축적으로 담았다는 평가를 받았다.

신진수 한국환경보전원 원장은 “청렴은 국민 신뢰를 지키는 공공기관의 기본 가치이자, ESG 경영을 실현하는 핵심 토대”라며 “앞으로도 기관장이 앞장서서 투명하고 책임 있는 문화를 확산시켜 나가겠다”고 말했다.