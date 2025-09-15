[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 삼진식품은 15일 시드니 뱅스타운(bankstown) 지역에 위치한 한인마트 ‘케이몰제로나인(KMALL09) 내에 호주 2호점 매장을 오픈했다고 밝혔다.

삼진어묵에 따르면 호주 2호점이 입점한 ‘케이몰제로나인’은 호주 내 최대 규모의 아시안 슈퍼마켓 중 하나로 서부 시드니 중심부에 위치해 있어 접근성이 좋고 일일 유동 인구 비율이 높다. 또한 뱅스타운 지역은 중국, 베트남, 중동 등 다양한 문화적 배경을 가진 주민과 가족 단위 방문객이 많아 한인뿐 아니라 다국적 소비자들에게 ‘K-라이프스타일’ 경험을 제공하기에 최적화된 곳으로 꼽힌다.

삼진어묵은 다문화 국가이자 K-푸드 수요가 꾸준히 증가하는 호주 시장에서 대한민국 대표 어묵 브랜드로서 글로벌 소비자를 대상으로 ‘K-어묵’ 문화를 확산시키기 위한 전략적 기반을 마련할 예정이다.

삼진어묵 호주 2호점에서는 40종 이상의 어묵을 만나볼 수 있다. 이 중 20여 종은 현장에서 직접 제조해 갓 튀긴 어묵을 소비자에 제공할 예정이다. 또한 최신 버전의 ‘스마트 쇼케이스’와 ‘스팀 쇼케이스’ 설비를 갖춰 어묵의 맛과 품질 유지 기능을 강화하고 본연의 맛과 식감을 그대로 유지할 방침이다.

아울러 시그니처 메뉴로 스테디셀러인 ‘어묵고로케’와 떡과 어묵을 함께 즐길 수 있는 ‘어떡어떡바’, 매장에서 바로 조리한 물어묵 등을 내세워 현지 소비자에 선보일 계획이다.

한편 삼진어묵은 지난해 4월 호주 시드니의 리드컴 쇼핑센터 내 호주 1호점을 오픈하며 호주시장 개척에 나선 바 있다.