[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시는 지역사회 발전과 경제 활성화에 기여한 기업인과 근로자를 발굴·시상하는 ‘2025 최고 경영인상, 최고 근로인상, 산업평화상’ 수상 후보자를 추천 받는다.

‘최고 경영인상’은 광양시에 본사, 지사, 주사무소, 공장 등을 둔 기업체에서 3년 이상 지속적으로 경영활동을 이어온 경영인 가운데, 기업 성장과 지역 산업 발전, 근로자 복리후생을 통해 지역경제 활성화에 기여한 사람을 대상으로 한다.

‘최고 근로인상’은 사업장을 광양시에 둔 기업체에서 동일 업종에 20년 이상 근무한 근로자 중, 투철한 장인정신으로 기술개발과 품질 향상을 위해 노력하고 지역사회 발전에 기여한 사람에게 수여된다.

‘산업평화상’은 관내 기업체의 사업주 또는 근로자 가운데 노사화합으로 생산성 향상과 산업평화 정착에 이바지한 자를 대상으로 한다.

추천(신청)은 기업 대표, 경제 관련 기관·단체장, 노조 대표, 노동 관련 기관·단체장이 할 수 있다.

추천서와 공적조서 등 증빙서류를 갖춰 시청 투자경제과 기업지원팀(061-797-3122)에 다음 달 2일까지 제출하면 된다.

접수된 후보자는 서류심사와 현지 확인을 거쳐 기업사랑 공적심사위원회의 심의를 통해 최종 수상자로 선정되며, 시상은 제4회 기업인의 날 행사에서 진행될 예정이다.