새만금개발청 독일 씨트레이드 참가

[헤럴드경제=박대성 기자] 새만금개발청(청장 김의겸)은 독일 함부르크에서 열린 ‘씨트레이드 유럽 2025’에 참가해 새만금 크루즈 산업 활성화와 글로벌 투자 유치를 위한 활동을 성황리에 마쳤다고 15일 밝혔다.

전 세계 90여 개국, 5000여 명이 참여한 이번 박람회에서 새만금개발청은 한국관광공사와 함께 한국홍보관 상담부스를 운영하며 크루즈 기항지로서 새만금의 강점과 경쟁력, 새만금 투자환경과 관광자원 등을 알렸다.

특히 유럽 주요 크루즈 선사(B2B)와 글로벌 투자사와의 비즈니스 미팅을 통해 새만금의 기항지 및 항만·관광 인프라 투자 기회를 설명하고 협력 확대 방안을 논의했다.

또한, 다양한 분야의 항만 관계자들과 교류하며 새만금을 동북아 신흥 크루즈 허브로 육성하기 위한 국제 협력 기반을 다졌다.

남궁재용 새만금개발청 개발사업국장은 “씨트레이드 유럽 참가를 통해 세계 크루즈 시장의 최신 동향을 공유하고 새만금의 강점을 알릴 수 있었다”고 말했다.