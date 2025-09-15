민주 정무위 소속 의원들 권오을 장관에게 감사 촉구 “독립기념관 사유화 논란 등 조속히 사실관계 확인”

[헤럴드경제=신대원 기자] 국가보훈부가 독립기념관 사유화 논란에 휩싸인 김형석 관장에 대한 자체 감사에 착수한다는 방침이다.

보훈부는 15일 국회 정무위원회 소속 강준현, 김용만, 이강일, 이정문 더불어민주당 의원이 권오을 장관을 방문해 김 관장 감사를 촉구한 것과 관련 “최근 김 관장의 독립기념관 사유화에 대한 언론보도와 민주당 정무위원들의 감사 요청 등을 고려할 때 특정사안에 대해서는 보훈부 차원의 시급한 자체 감사 착수가 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.

이전까지 보훈부는 김 관장에 대한 감사원 국민·공익감사청구가 접수된 만큼 감사원 감사가 필요하다는 이유에서 자체감사를 자제해 왔다.

앞서 보훈부는 광복회 등의 김 관장에 대한 국민감사 청구에 따라 감사원 감사를 요청한 상태다.

권 장관은 지난달 김 관장이 광복절 기념사와 국회의원 비판 발언 등으로 논란을 야기한 것과 관련해 김 관장에게 보낸 업무지시 서한을 통해 국민 신뢰와 독립운동선열의 숭고한 뜻을 훼손하지 말라고 엄중 경고하기도 했다.

보훈부는 “김 관장의 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 복무 등에 관한 사항은 보훈부 차원의 특정감사를 통해 조속히 사실관계를 확인할 예정”이라며 “감사원에 청구된 나머지 사안에 대해서는 감사원의 감사가 병행될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

김 관장은 교회 신도들이 독립기념관 내 강의실에서 예배를 보도록 허용하는가 하면, 학생군사교육단(ROTC) 동기 모임을 갖는 등 독립기념관을 사적으로 이용했다는 의혹을 받고 있다.

또 올해 광복절 경축식 기념사에선 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 논란을 야기했다.

윤석열 정부에서 임명된 그의 취임 전후에는 뉴라이트 논란이 불거지기도 했다.