2030년 매출 20조3000억·영업이익 1조3000억 목표

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데쇼핑이 오는 2030년까지 베트남 주요 도시에 복합 쇼핑몰 2~3개를 새로 연다. 롯데쇼핑은 해외 사업 확장과 리테일 테크 중심의 신사업을 ‘성장동력’으로 추진해 오는 2030년 매출 20조3000억원과 영업이익 1조3000억원을 달성하겠다는 목표를 밝혔다.

롯데쇼핑은 15일 시그니엘 서울에서 3년 연속 ‘CEO IR DAY’(최고경영자 기업설명회)를 열었다고 밝혔다. 자산운용사 대표 등 기관투자가, 증권사 연구원, 은행 담당자 등 100여명이 참석한 가운데 실적 목표와 기업가치 제고를 위한 전략을 공유했다.

롯데쇼핑의 지난해 매출과 영업이익은 각각 13조9866억원, 4731억원이었다. 2030년 목표 영업이익은 지난해의 세 배에 육박하는 수준이다.

롯데쇼핑은 신규 성장동력 확보 방안으로 글로벌 사업 확장과 리테일 테크 중심의 신사업 발굴·육성 전략을 지목했다. 해외사업은 연결기준 매출 비중이 올 상반기 13%까지 늘었다. 영업이익 구성비도 18%를 차지하며 꾸준한 성장세를 이어오고 있다.

해외사업의 성공모델인 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’ 같은 프리미엄 복합단지는 베트남 주요 도시에 2030년까지 2~3개 신규 출점할 예정이다. 또 다양한 포맷의 신규 점포 출점과 숍인숍 매장인 ‘롯데마트 익스프레스’를 확대해 동남아에서 시장 지배력을 강화할 계획이다. 이밖에 선진 유통 시스템과 상품기획력(MD)을 동남아 현지 쇼핑 시설에 전파하는 등 신규 사업을 통해 글로벌 사업 성장을 가속화한다는 구상이다. 2030년 해외사업 매출액 목표는 3조원이다.

AI(인공지능) 기술을 기반으로 하는 리테일 테크 신사업 발굴·육성 전략도 밝혔다. AI가 업무를 주도하는 ‘에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)’를 실현해 효율성과 생산성을 높일 계획이다. 이를 위해 롯데쇼핑은 네이버 등 전문기업과 파트너십을 통해 유통 분야에서 AI 리더십 시너지를 모색 중이다. 내년 가동되는 ‘제타 부산 CFC(Customer Fulfillment Center)’는 최첨단 자동화 설비와 개인화 설루션을 기반으로 온라인 신선식품 시장에서 우위를 확보하는 동시에 수익 극대화를 달성한다는 전략이다.

백화점 주요 상권 마켓 리더십 재구축, 그로서리 전문점 전환, 이커머스 및 자회사의 수익성 중심 성장 등 본원적 경쟁력도 강화한다. 백화점도 마찬가지다. 본점, 잠실점, 부산본점 등 주요 대형점 거래액이 최근 4년간 연평균 8.4%씩 성장한 만큼, 주요 상권을 ‘롯데타운’으로 형성해 차별화 경쟁력을 갖춘다. 쇼핑몰·아웃렛은 사업부 간 오프라인 매장 컨버전스를 통해 영업 효율성을 극대화한다.

롯데마트·슈퍼는 ‘그랑그로서리’ 모델을 바탕으로 그로서리 전문 매장으로의 전환을 추진한다. 이커머스는 버티컬 커머스 경쟁력 강화, 롯데그룹 온라인 게이트웨이 역할 집중 및 수익성 중심 운영으로 2026년 연간 영업이익 흑자 전환을 노린다. 하이마트는 실적 턴어라운드를 본격화한다. 홈쇼핑과 컬처웍스 역시 수익성 중심으로 사업 구조를 재편하며 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 신규 성장동력을 확보할 계획이다.

안정적 재무구조와 내부 역량 강화를 통한 기업가치 제고 계획도 부각했다. 롯데쇼핑은 지난해 말 실행한 자산 재평가 이후 주요 재무지표의 뚜렷한 개선 효과를 거뒀다. 부채비율은 61%포인트 낮아진 129%를 기록했고, 차입금 의존도 역시 38%로 11%포인트 하락했다. 더불어 충분한 예금과 여신한도로 안정적인 유동성을 확보했다. 크게 개선된 재무지표와 함께 HR 제도 전환 및 고성과 조직 구축, AI 트랜스포메이션에 따른 생산성·효율성 제고로 기업가치를 극대화할 계획이다.

한편 지난해 롯데쇼핑은 최소 배당금으로 제시한 3500원을 웃도는 배당금을 지급했다. 올 7월 유통업계 최초로 중간 배당을 시행하는 등 적극적인 주주환원 노력을 기울였다. 또 ‘CEO IR DAY’, ‘CEO IR LETTER’, ‘해외 현지 기업설명회’ 등 IR 활동을 통해 회사의 중장기 목표와 전략 방향성을 주주들에게 제시하고 있다. 롯데쇼핑은 오는 16일부터 홍콩과 싱가포르에서도 기업설명회를 진행한다.

김상현 롯데쇼핑 대표이사 부회장은 “롯데쇼핑만의 트랜스포메이션 2.0 가속화 전략을 실행해 고객의 첫 쇼핑 목적지로 입지를 굳히겠다”라며 “고객뿐 아니라 주주·투자자, 파트너사에도 신뢰받는 롯데쇼핑이 되겠다”고 말했다.